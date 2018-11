Stephen Hawking spune că nu există Dumnezeu la sfârșitul ultimei sale cărți

Nu există Dumnezeu. Aceasta este concluzia celebrului fizician Stephen Hawking. Ultima sa carte a fost completată de familia sa după moartea fizicianului, fiind prezentate răspunsuri la întrebările pe care Hawking le-a primit în timpul vieții sale.

La sfârșitul ultimei cărți a lui Stephen Hawking, acesta spune că nu există Dumnezeu





Alte lucruri interesante pe care omul de știință britanic le-a lăsat scrise pentru cititorii săi includ credința că există viață extraterestră, inteligența artificială ar putea depăși oamenii și călătoriile în timp nu pot fi excluse. Hawking, considerat unul dintre cei mai străluciți oameni de știință din generația sa, a murit în martie, la vârsta de 76 de ani.





Acesta a spus că nu există Dumnezeu și că nu conduce nimeni universul în cartea "Brief Answers to the Big Questions". Acesta a mai spus că, vreme de secole, se credea că persoanele cu dizabilități ca el trăiesc cu un blestem cauzat de Dumnezeu. Însă omul de știință a spus că preferă să creadă că totul poate fi explicat într-un alt mod, prin legile naturii. Hawking a suferit de scleroză laterală amiotrofică, o tulburare neurodegenerativă, cunoscută și sub numele de Boala lui Lou Gehrig, pentru cea mai mare parte a vieții sale adulte. Omul de știință a murit în timp ce scria ultima sa carte, pe care familia și colegii săi au reușit să o termine cu ajutorul arhivelor sale personale.





În timp ce Hawking a vorbit despre lipsa credinței în Dumnezeu în timpul vieții sale, câteva dintre răspunsurile sale sunt surprinzătoare. Acesta a scris că există forme de viață inteligentă în univers și că trebuie să fim atenți cum le răspundem până ajungem să ne dezvoltăm mai mult. Și lasă deschisă și posibilitatea altor fenomene.





Călătoria înapoi în timp nu poate fi exclusă din cauza înțelegerii noastre actuale a conceptelor.Acesta a prevăzut, de asemenea, că în următoarea sută de ani vom putea călători oriunde în sistemul solar. Și-a dat seama că oamenii au vrut răspunsuri în mod explicit la aceste întrebări.





Hawking vedea lumea la marginea unei schimbări profunde atunci când a murit. Le cerea oamenilor să nu meargă spre viitor legați la ochi. Cât de bun este istoricul rasei umane în utilizarea progreselor tehnologice pentru binele oamenilor obișnuiți?