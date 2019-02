Dieta care susține sănătatea aparatului reproducător: 8 alimente utile

Ceea ce mănânci afectează întreg organismul, inclusiv sănătatea aparatului reproducător. Află ce alimente te ajută să previi infecțiile și alte simptome problematice.

Când te gândești la dietă probabil că nu o asociezi imediat cu ideea aparatului reproducător. Meniul zilnic nu are drept scop unic slăbirea sau prevenirea nivelului ridicat de colesterol, ci poate preveni și problemele de ordin ginecologic.



Iată care sunt alimentele esențiale pentru sănătatea apartului tău reproducător:



1. Ceai

Deși nu are un efect direct asupra aparatului reproducător, este o băutură mult mai utilă decât vinul pe care îl bei lângă o friptură sau la desert. „În fiecare an pacientele au mari probleme cu infecțiile vaginale, în special în perioada sărbătorilor, când consumul de alcool și dulciuri crește foarte mult. Alimentele care au un conținut prea ridicat de zahăr cresc riscul de infecție, iar vinul poate transforma problema într-una cronică. Recomand să se reducă foarte mult consumul din amândouă categoriile de alimente”, spune dr. A. Thrurer, ginecolog.



2. Somon

„Peștele gras este o sursă excelentă de acizi grași de tip Omega-3, care se regăsesc în fiecare celulă a corpului. Un consum frecvent de somon sau macrou poate ameliora uscăciunea vaginală în cazul femeilor care sunt la menopauză. Consumă somon de cel puțin două ori pe săptămână sau alege nucile și semințele de in râșnite dacă nu-ți place peștele. Pentru un efect mai puternic poți încerca și suplimentele cu ulei de pește”, recomandă dr. Staci Small, ginecolog din Indianapolis.



3. Iaurt

Bogat în probiotice, iaurtul susține sănătatea microbiomului atât la nivelul stomacului, cât și al vaginului. „Zahărul alimentează bacteriile nocive din organism, care pot deregla echilibrul general, așa că este mai bine să alegi iaurt simplu la care să adaugi chiar tu fructe proaspete, în loc să optezi pentru o variantă cu arome, coloranți și multe calorii în plus”, recomandă dr. Thrurer.



4. Avocado

Grăsimile mononesaturate din avocado, nuci și uleiul de măsline joacă un rol esențial în reglarea nivelului de hormoni din organism. Dacă nivelul de estrogen scade prea mult vei observa uscăciunea vaginală, dar consumul frecvent de avocado previne acest simptom problematic și stabilizează hormonii.



5. Căpșuni

Surpriză! Știai că vei obține mai multă vitamina C dintr-o porție de căpșuni decât dintr-o portocală? „De multe ori observ că pacientele nu consumă suficiente alimente care au vitamina C. Este esențială pentru funcționarea normală a glandelor suprarenale, care reglează producția de hormoni și reacțiile în fața stresului. De asemenea, vitamina C este importantă pentru sinteza colagenului, care asigură elasticitatea mușchilor și a tuturor țesuturilor”, explică dr. Small.



6. Ouă

Conțin o cantitate importantă de vitamina D. Carențele de vitamina D te vor predispune la infecții și vaginită bacteriană deoarece această vitamină stimulează imunitatea. În urma studiilor realizate s-a constatat că un nivel optim al vitaminei D poate preveni sau reduce gravitatea infecțiilor vaginale cu până la 40%.



7. Cereale integrale

„Fibrele din cerealele integrale favorizează proliferarea bacteriilor benefice și fortifică întreg organismul. Consumă cât mai des ovăz, grâu, mei și orz în varianta integrală pentru că majoritatea cerealelor de la cutie nu sunt decât surse de zahăr și sodiu, complet inutile dacă vrei să eviți îmbolnăvirile”, explică dr. Small. Combină cerealele cu felii de banană sau anghinare pentru a maximiza conținutul de prebiotice. Orzul, grâul integral, farro sau chiar popcornul preparat acasă sunt surse importante de prebiotice., explică dr. Small. Combină cerealele cu felii de banană sau anghinare pentru a maximiza conținutul de prebiotice.



8. Apă

Dacă nu-ți poți imagina nicio zi fără sucuri carbogazoase sau alte variante cu mult zahăr, să știi că este momentul să-ți modifici acest obicei care îți face mai mult rău decât bine. „Nu te gândi că îndulcitorii artificiali sunt soluția pentru că periclitează echilibrul florei vaginale și afectează negativ digestia. Dacă ți se pare plictisitor să bei apă simplă adaugă felii de lămâie, lime, mango sau rondele de ardei gras roșu pentru a-i modifica mereu aroma”, recomandă dr. Thrurer.