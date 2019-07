Desertul sănătos și cariera: ce consumă persoanele care lucrează 10-12 ore pe zi

Credeai că dacă stai mult timp la birou este justificat să comanzi variante hipercalorice și că nu ai cum să oprești acumularea kilogramelor în plus? Desertul sănătos nu este o iluzie, ci o soluție simplă pe care o poți încerca și tu. Află mai multe din exemplele practice de la persoanele foarte ocupate.

Lucrezi multe ore suplimentare și nu ai deloc timp să iei în calcul conținutul de grăsimi sau zahăr al preparatelor consumate? Din păcate ai putea favoriza afecțiunile cronice, așa că este indicat să rezervi câteva minute pentru a selecta desertul sănătos care nu îți va pune în pericol organismul. Dacă te îmbolnăvești nu vei putea să finalizezi toate proiectele la care lucrezi, iar alimentația potrivită nu te va face să-ți neglijezi atribuțiile.

Meniul potrivit pentru organism se poate integra și în cadrul unui program foarte aglomerat dacă procedezi în mod creativ.



Iată care este desertul sănătos ales de diferite persoane cu o zi de lucru foarte solicitantă:



1. „Eu amestec pudră de cacao, ulei de cocos încălzit și miere până când obțin gustul care îmi place. După aceea pun mixul într-o tavă pentru cuburi de gheață sau într-o formă de silicon și îl las în congelator. Cantitatea din fiecare ingredient depinde foarte mult de savoarea preferată. Eu prefer ciocolata amăruie, așa că folosesc câteva linguri de pudră de cacao neîndulcită și adaug o linguriță de ulei de cocos și ½ lingură de miere. În zilele în care am nevoie de ceva dulce, dar și de multă energie îmi prepar niște bile delicioase adăugând pudră de ashwagandha, ghimbir și lemn dulce la cacao. Finalizez cu fructe goji deshidratate, semințe de floarea soarelui, migdale mărunțite sau nuci caju pentru a obține combinația potrivită de proteine, antioxidanți și grăsimi sănătoase. Durata de preparare pentru aceste variante de desert este de cel mult 5 minute, așa că nu îmi afectează deloc programul de lucru”, spune Diana, din Austin.



2. „Nu mă pasionează deloc gătitul, dar am înțeles că trebuie să fiu atent ce mănânc pentru a evita îmbolnăvirile care îmi pot afecta cariera, așa că prefer să dedic 10-15 minute pentru a crea un desert util decât să am probleme cu îngrășarea sau toxiinfecțiile alimentare.



3. „Chiar și în cele mai aglomerate zile am nevoie de desertul care mă revitalizează. Mi-am pierdut demult obiceiul de a intra în cofetării și prefer să prepar chiar eu variante simple pentru a fi sigură ce consum.



4. „Poate sună ciudat, dar eu prepar prăjiturele folosind piure de boabe de fasole albă în loc de făină. Este o schimbare care aduce foarte multe proteine și previne fluctuațiile glicemiei. Adaug unt de arahide, puțină mentă, o linguriță de cacao, 3 linguri de miere și ulei de orez și obțin prăjiturele apetisante cu foarte puține calorii. Nimeni nu a bănuit vreodată că înlocuiesc făina”, spune Angela, din Wisconsin.