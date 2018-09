Cum să faci conopida mai gustoasă

Nu te atrage deloc gustul clasic al conopidei? Descoperă cum poți face conopida mai gustoasă. Vei începe să o folosești mult mai des la rețete!

Includerea conopidei în meniul zilnic se poate dovedi o provocare, atât pentru tine, cât și pentru copii. Deși aspectul exterior nu este foarte atractiv, conopida conține multe vitamine și minerale și are puține calorii, fiind ideală pentru un meniu echilibrat, care te ajută să slăbești fără să-ți impui interdicții. O cană de conopidă gătită are aproximativ 60 de calorii, fiind o sursă excelentă de vitamina A, acid folic, vitamina K, potasiu și mangan. Vei obține și 2,5g de fibre, astfel încât diminuarea apetitului nu va fi la fel de complicată ca și până acum. Conopida te ajută să reduci numărul de gustări fără să te chinui să ignori tentațiile dulci. Are un gust neutru și poate fi integrată într-o varietate de rețete, care vor face conopida mai gustoasă fără să încerci să o ignori când o servești. Dacă alegi modalitatea potrivită de gătit, poți folosi conopida inclusiv în rețetele care conțin orez brun, cartofi sau paste. Evită conopida crudă dacă nu-ți place gustul ei simplu și învață să pregătești delicii culinare pornind de la acest ingredient.



Iată cum poți face conopida mai gustoasă fără să petreci mult timp în bucătărie:



1. Piure de conopidă

Uită de piureul clasic de cartofi și încearcă un piure de conopidă. Are un indice glicemic mai scăzut decât cartofii și este foarte utilă pentru a preveni fluctuațiile glicemiei.

Secretul pentru a obține un piure de o consistență similară cu varianta clasică de cartofi este să storci foarte bine apa din conopida fiartă înainte să o amesteci cu restul ingredientelor. În acest fel vei avea un piure cremos, cu gust senzațional și mai puține calorii. Vei observa că până și persoanele care adoră piureul clasic de cartofi vor savura această variantă. Încearcă și nu vei regreta.



2. Sos Alfredo pe bază de conopidă

Majoritatea rețetelor de sos Alfredo conțin unt și smântână, iar cantitatea ridicată de grăsimi saturate poate avea un impact negativ asupra siluetei sau a nivelului de colesterol.Nu trebuie să te simți vinovat dacă îți plac pastele combinate cu acest tip de sos, ci să experimentezi cu o alternativă sănătoasă. Nutriționiștii îți recomandă să renunți la smântână și unt și să folosești iaurt grecesc simplu. Adaugă conopidă mărunțită, parmezan ras și usturoi. Utilizând această combinație aroma aparte a conopidei va fi neutralizată, iar tu vei savura gustul senzațional alături de pastele favorite, cu mult mai puține calorii decât de obicei.



3. Orez rumenit din conopidă

Conopida mărunțită arată exact ca și orezul, fiind o alternativă ideală dacă urmezi o dietă cu un conținut redus de carbohidrați. Combină 300g de conopidă mărunțită cu puțin ulei de susan, chimen și cimbru, rumenește la tigaie timp de 10-15 minute și vei obține un fel de mâncare pe placul tuturor.



4. Topping din conopidă

Dacă vrei un topping mai sănătos pentru pizza, nu rata conopida. Pentru a obține un gust deosebit este indicat să rumenești mai întâi conopida la cuptor, cu ulei de măsline și nuci mărunțite.După aceea, pregătește un blat de pizza din făină integrală, adaugă conopida cu nucile mărunțite, precum și ardei gras, măsline, ceapă și sos de roșii. Vei obține o pizza delicioasă, reducând foarte mult conținutul de calorii și grăsimi dintr-o felie.



5. Aripioare crocante din conopidă

Îți plac aripioarele crocante de la restaurant sau le comanzi la fast food? Ei bine, poți încerca și o altă variantă pentru a te menține în formă. Pregătește un sos din ardei iute, paprika, ghimbir, scorțișoară și pastă de roșii. În paralel, fierbe conopida și las-o la scurs pentru a elimina excesul de apă. Împarte conopida în bucăți de 5-6cm, amestecă-le bine cu sosul picant pe care l-ai pregătit, tapetează o tavă cu hârtie de copt și așază conopida în strat uniform. Lasă la cuptor timp de 10-15 minute, la foc mic, apoi savurează presărat cu tarhon verde.