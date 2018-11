Ce semințe ar trebui să mănânci

Semințele aduc beneficii greu de întrecut organismului uman. Însă trebuie să știi și ce proprietăți au cele mai bune tipuri de semințe pentru tine. Mai jos, poți regăsi câteva exemple. Iată de ce și cum ar trebui să incluzi și tu aceste alimente în dieta ta!

Care sunt cele mai bune tipuri de semințe pe care ar trebui să le consumi





Semințe de chia





Aceste semințe sunt cunoscute ca fiind super-alimente. Doar 2 linguri din aceste semințe conțin aproape 10 grame de fibre. Atunci când le faci la blender, se pot transforma în toppingul crocant perfect pentru iaurt sau legume. Iar când le introduci în lichid, în diferite sucuri sau lapte de migdale, se înmoaie.





Semințe de in





Oamenii mănâncă aceste semințe de mii de ani. Dacă nu incluzi suficient pește în alimentația ta, consumul de semințe de in te poate ajuta să obții cantitatea recomandată de acizi grași omega-3, grăsimile sănătoase care sunt benefice pentru inima ta. Este cea mai bună sursă din plante a acestui nutrient important. Semințele de in reprezintă și o doză bună de fibre. Atunci când sunt măcinate în făina de in, pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Acestea au o aromă de nuci. Le poți adăuga la fulgii de ovăz, în aluatul pentru clătite sau salate.





Semințe de cânepă





Aroma lor ușoară de nuci le transformă în ingredientul perfect pentru mai multe mâncăruri savuroase. De asemenea, au și multe proteine: 2 linguri au aproape 7 grame, chiar mai mult decât semințele de in sau chia. Cânepa este și o sursă bună de acizi grași omega-3. Poți folosi semințe întregi, presărate pe salate sau în mâncăruri cu cereale integrale. Sau poți înlocui laptele obișnuit cu lapte de cânepă.





Semințe de floarea-soarelui





Acestea sunt și bune la gust și sănătoase. O porție de 30 de grame de semințe de floarea-soarelui conține aproximativ jumătate din doza zilnică recomandată de vitamina E. Au un conținut bogat și de grăsimi sănătoase. Le poți adăuga într-un burger vegetarian pentru un gust mai bun și suplimente nutritive. Semințele de floarea-soarelui merg bine în combinație și cu smoothie-ul de dimineață.Și poți să le mănânci și ca pe o gustare în timpul zilei.





Semințe de susan





Acele mici puncte albe de pe chifla hamburgerului nu sunt doar de decor. Semințele de susan se numără printre cele mai versatile ingrediente existente. Uleiul din semințe de susan este o alegere înțeleaptă pentru dressingul de salată, dar are și un conținut ridicat dintr-un acid gras care poate micșora nivelul colesterolului rău. Poți folosi aceste semințe pentru paste, face o pastă de tahini, un substituent pentru untul de arahide perfect pentru persoanele alergice la nuci. Sunt și un ingredient principal în rețeta de hummus. Semințele întregi au un conținut bogat de fibre și proteine. Dau aromă și legumelor coapte.





Quinoa





Dacă ești în căutare de surse sănătoase proteine, quinoa este perfectă. Semințele asemănătoare cerealelor conțin 8 grame de proteine per cană. Se prepară ca orezul și pot fi folosite și pentru paste sau alte preparate.Le poți folosi și ca o pâine fără gluten. Poți înlocui fulgii de ovăz cu quinoa la micul dejun dacă vrei să consumi mai multe fibre, proteine și fier.





Semințe de dovleac





Semințele de dovleac sunt o gustare delicioasă și sănătoasă. Acestea au un conținut bogat de magneziu, un mineral important care stimulează sănătatea inimii, ajută organismul să producă energie și ajută funcțiile mușchilor. Poți să le transformi într-o supă sau să le adaugi într-o salată, cu cereale.





Semințe de rodie





Acestea sunt cele pe care le scoți din interiorul fructelor și le mănânci. Au un conținut bogat de vitamina C și antioxidanți. O cană cu semințe de rodie are mai puțin de 150 de calorii, așa că este perfectă pentru o gustare ușoară. Poți adăuga semințele de rodie în salate sau într-o farfurie alături de cereale integrale.