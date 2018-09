Ce comandă nutriționiștii la bar

Deși ți-ai putea închipui că nutriționiștii nu aleg decât apa plată, ceaiul verde sau sucurile naturale de fructe, nu este chiar așa. Cu siguranță cunosc principiile alimentației sănătoase foarte bine, dar știu cum să realizeze un echilibru între distracție și dietă. În cele din urmă monotonia este cel mai mare dușman al unui corp tonifiat. Consumul moderat de alcool are beneficii pentru sănătate, astfel încât nici măcar nutriționiștii la bar nu îl includ pe „lista neagră”. Important este să știi ce tip de băuturi să alegi și să fii atent la numărul de pahare. Astfel, pentru femei se recomandă un pahar, maximum 2 de băuturi alcoolice pe zi, iar pentru bărbați 2 pahare pe zi.

Este o băutură versatilă, care se potrivește atât cu aperitive, cât și cu preparate tradiționale sau exotice. Vinul roșu conține resveratrol, care previne afecțiunile cardiovasculare și reduce aspectul ridurilor și al liniilor de expresie.

„Îmi place foarte mult vinul roșu. Un pahar de vin este începutul ideal pentru o cină savuroasă sau poate anima o întâlnire cu prietenii la bar. Nu îl beau repede, ci savurez lent vinul pentru a simți aromele aparte ale fiecărui sortiment”, explică Karla Moreno-Bryce, nutriționist certificat. În ciuda beneficiilor sale, cantitatea de vin roșu consumată nu trebuie să depășească 150 ml, în caz contrar fiind un factor care favorizează obezitatea și hipertensiunea arterială.

Având în vedere că nu conține coaja strugurilor, vinul alb nu are la fel de mulți compuși fenolici ca și vinul roșu, însă este în continuare o alegere benefică atunci când comanzi la bar. Poți alege dintr-o gamă variată de vinuri și ai ocazia să experimentezi noi arome. „Atunci când comand vin alb la restaurant sau la bar îi cer chelnerului să adauge semințe de rodie pentru a obține o băutură senzațională”, explică Lauren Harris-Pincus, nutriționist certificat.

Pe lista de băuturi favorabile menținerii unei siluete armonioase se află și vinurile spumante, prosecco sau șampania. „În momentele în care aș vrea să beau un cocteil comand prosecco. Evit astfel multe calorii suplimentare, dar mă răsfăț cu o aromă specială”, spune Chelsey Amer, specialist în nutriție.

Un avantaj al vinului spumant este faptul că are mai puține calorii decât vinul obișnuit.Dacă un pahar de vin alb sau roșu are 125 de calorii, aceeași cantitate de vin spumant are numai 100 de calorii.