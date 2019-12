Ai avut de multe ori îndoieli dacă ar trebui să savurezi o friptură suculentă sau ar fi mai bine să consumi doar pește și pui? Specialiștii îți dezvăluie cum alegi cea mai sănătoasă carne pentru a preveni creșterea colesterolului sau afecțiunile cardiovasculare.

Carnea roșie conține grăsimi saturate, iar un consum exagerat poate favoriza bolile cardiace, în timp ce peștele și carnea de pui diminuează riscurile pentru funcționarea inimii și au mai puține calorii. Cu toate acestea, nu este util să ocolești complet carnea roșie pentru că îți furnizează fier și proteine, prevenind anemia sau îmbolnăvirile dese. Dacă te întrebi des care este cea mai sănătoasă carne să știi că un meniu foarte restrictiv nu este soluția potrivită, ci trebuie să fii atent la mărimea porțiilor, metoda de preparare, originea cărnii și cantitatea de grăsimi.



Iată cum trebuie să procedezi pentru a reduce riscurile pentru sănătate:

- alege cât mai des pește, pui sau curcan;

- când consumi carne roșie fii atent să mănânci numai friptură slabă;

- elimină grăsimea de pe bucățile de carne înainte de a le găti;

- nu prăji carnea;

- evită carnea procesată;

- optează pentru carnea organică de fiecare dată când este posibil.



Alege cea mai sănătoasă carne pentru tine din următoarele variante recomandate de nutriționiști:



1. Pieptul de pui

Este una dintre cele mai populare alegeri pentru mesele rapide, are puține calorii, multe proteine și o cantitate redusă de grăsimi. De asemenea, este un ingredient versatil și poate fi adăugat la paste, salate, poate fi consumat rumenit la grătar ori la cuptor cu o garnitură de legume sau poate deveni baza unor sandvișuri consistente. Experții îți recomandă să ai mereu 2-3 piepți de pui la congelator pentru a avea la dispoziție carne sănătoasă pentru rețetele tale.



2. Pulpele de pui

Au mai multă grăsime decât pieptul de pui, dar se încadrează în limita normală și au un gust mai intens decât pieptul de pui. Adaugă pulpele de pui la ciorbe, supe cu tăieței sau tocănițe. Nu te teme de conținutul puțin mai ridicat de grăsimi pentru că nu vor apărea efecte negative dacă te limitezi la un consum moderat și elimini pielea înainte de a le găti.



3. Carnea de curcan

Are puține grăsimi și o cantitate ridicată de proteine, plus o doză importantă de vitamine din complexul B. Nu te lăsa intimidat de mitul că nu are niciun gust. Contează foarte mult cum pregătești carnea la grătar sau la cuptor. Folosește condimente precum chimenul, turmericul, rozmarinul, oregano sau măghiranul pentru a obține un gust complex, iar dacă vrei să rumenești un curcan întreg este ideal să pui mere, ananas sau pere în interior pentru a menține frăgezimea cărnii.



4.

Nu conține hormoni sau aditivi și are mai puține grăsimi saturate față de alte tipuri de carne roșie. Este adevărat că nu va fi pe gustul tuturor, dar merită să testezi această alternativă pentru paste, salate, burgeri sau frigărui.



5. Tonul sau somonul la conservă

Poți cumpăra mai multe conserve de pește atunci când le găsești la ofertă, dar asigură-te că nu conțin decât apă ca ingredient suplimentar. Îți va fi foarte ușor să prepari gustări pentru toată familia sau să organizezi cine pentru prieteni dacă le ai la îndemână în orice moment.



6. Somonul proaspăt sau congelat

Este o sursă excelentă de acizi grași Omega-3, fiind ideal pentru salate, pizza, paste sau servit alături de legume sotate ori fierte la abur. Este foarte consistent, fiind util atât pentru persoanele care țin dietă, cât și pentru cele care vor să crească totalul de nutrienți obținuți dintr-un meniu echilibrat.



7. Carnea organică de vită

Conține puține grăsimi și foarte multe minerale și vitamine esențiale pentru creșterea imunității și combaterea afecțiunilor dermatologice.Savurează friptură slabă de vită cu legume la grătar sau salate de crudități și nu uita de acest ingredient când faci sandvișuri.



8. Cotletele de porc

Deși crenvurștii, salamul sau șunca presată de porc nu sunt recomandate decât pentru consumul ocazional, cotletele de porc la grătar nu sunt periculoase pentru sănătate. Fiecare porție va avea puține calorii și grăsimi, oferindu-ți 22g de proteine.



9. Carnea de struț

Are o aromă similară cu cea a cărnii roșii, dar mult mai puține grăsimi saturate. Testează cât mai curând această alternativă delicioasă, care îți oferă multe proteine și favorizează eliminarea kilogramelor în plus.



10. Carnea de prepeliță

Această carne este foarte asemănătoare cu cea de pui, dar conține mai multă vitamina C și fier. Gustul deosebit te va convinge să o consumi mai frecvent, fiind ideală pentru frigărui.



11. Carnea de vânat

Carnea de vânat este foarte slabă, nu-ți pune în pericol silueta și are un gust intens. O poți comanda la restaurant fără dubii și merită să o prepari și acasă dacă ai ocazia.