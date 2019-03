Guava este un fruct tropical incredibil de gustos, care conține multe vitamine. Fructul de guava este rotund, oval sau în formă de pară, cu semințe și coajă comestibile.

Acesta poate fi de diferite soiuri, de culoare albă, roz, galbenă sau chiar și roșie. Acest fruct uimitor a fost cunoscut de mult timp pentru aroma sa dulce, dar poate fi folosit și în diferite moduri, fiind considerat chiar magic datorită gamei sale de nutrienți și utilizări medicinale. Iată de ce ar trebui să incluzi fructul de guava în dieta ta!





Fructul de guava conține de 4 ori mai multă vitamina C decât portocalele și de 10 ori mai multă vitamina A decât lămâile





Fructul de guava are un conținut incredibil de bogat de vitamina C, având de patru ori mai multă vitamina C decât o portocală de dimensiuni medii și de zece ori mai multă vitamina A decât o lămâie. Conținutul ridicat de vitamina C distruge radicalii liberi și previne oxidarea, reducând riscul apariției bolilor degenerative. În plus, fructul de guava are un conținut bogat de magneziu, potasiu, folați, fier, vitaminele B2 și E, calciu, cupru, mangan, fosfor și de aproape 70 de ori mai multe fibre decât o portocală.





Potrivit specialiștilor, 100 de grame de guava conțin următoarele:





68 de calorii

2,6 grame de proteine

14,3 grame de carbohidrați

228,3 miligrame de vitamina C

5,2 miligrame de licopen

5,4 grame de fibre

624 de unități de vitamina A

49 de micrograme de folați

0,2 miligrame de cupru

417 miligrame de potasiu

22 miligrame de magneziu

40 miligrame de fosfor





Beneficiile pentru sănătate pe care le aduce fructul de guava





Sistemul imunitar - nivelul incredibil de ridicat de vitamina C întărește sistemul imunitar, protejează celulele organismului de daune și luptă împotriva agenților patogeni care provoacă boli.





Colesterol - vitamina C ajută la absorbția vitaminei E, reducând astfel colesterolul rău și crescând nivelul de colesterol bun.





Anemie - conținutul ridicat de vitamina C ajută la absorbția fierului și astfel previne anemia.





Sănătatea digestivă - conținutul ridicat de fibre ajută la digestie și tratează infecțiile digestive, diareea și alte probleme digestive.





Bolile de inimă - fructul de guava are un conținut bogat de potasiu și fibre dietetice care scad colesterolul rău și îmbunătățesc sănătatea inimii.





Sănătatea osoasă - conținutul ridicat de sodiu, magneziu, calciu și fosfor întărește oasele.





Îngrijirea pielii - fructul de guava împiedică deteriorarea pielii și întârzie îmbătrânirea prematură. În plus, vitaminele C și A stimulează elasticitatea și fermitatea pielii.





Sănătatea ochilor - carotenoidele și antioxidanții din acest fruct stimulează sănătatea ochilor și împiedică dezvoltarea cataractei și a degenerării maculare.





Este important să consumi în mod regulat fructul de guava pentru a obține toate aceste beneficii. Fructul copt de guava este mai moale și mai bun pentru consum. Îl poți consuma crud, în sucuri sau în smoothie-uri. Deși este o gustare delicioasă și sănătoasă, pulpa de guava poate fi folosit de asemenea la gătit și copt, precum și cu scop medical.