Pisica cu cele mai dramatice reacţii. 15 imagini extrem de amuzante

Ah Fei este o pisică adorabilă care a câştigat inimile tuturor datorită reacţiilor sale incredibil de expresive şi dramatice.

Luat de pe străzi de actualul său stăpân, Ah Fei este dulce, leneş şi adoră mâncarea. Lăsând aceste trăsături deoparte, el este totuşi foarte receptiv la stimuli şi acest lucru este evident pentru toată lumea. Ah Fei trăiește o viață plăcută în Jiangsu, China, unde el și proprietarul său, Tang Chang, ies și se joacă tot felul de jocuri. Multe dintre ele, totuși, par a fi proiectate pentru a obține expresii demne de meme.Dacă nu am ştii, am crede că această pisică este mereu stresată, mereu în teroare şi dezamăgită. Dar, suntem siguri că Ah Fei are o viaţă perfectă!Foto: boredpanda