Cum să crești iedera englezească

O specie comună de iederă cultivată pe scară largă este iedera englezească (Hedera helix). Aceasta are frunze mereu verzi, nu este pretențioasă și crește ușor într-o varietate de condiții, printre care și solul și umbra necorespunzătoare. Iată cum poți să crești și tu iedera englezească!

Ce ar trebui să știi dacă vrei să crești iedera englezească





Condițiile de creștere





Iedera englezească se adaptează la aproape orice sol bine drenat, inclusiv la solurile sărace în nutrienți, compacte și cu diferite pH-uri. Planta preferă solul ușor alcalin, cu un pH cuprins între 6,0 și 7,8. Pentru a-i da mai multe șanse de creștere de la început, sapă o groapă cu adâncimea de 20-30 de centimetri, apoi adaugă un strat generos de materie organică, cum ar fi compostul. Iedera englezească preferă umbra completă sau parțială. Deși crește și la soare, lumina intensă a soarelui poate deteriora frunzele. De obicei, această plantă își revine repede după ce a fost expusă prea mult la soare.





Condiții de îngrijire





Iedera englezească are nevoie de apă în mod regulat în primul sezon în care crește. Planta are nevoie de aproximativ 2,5 centimetri de apă în fiecare săptămână, fie prin udare suplimentară, fie prin precipitații naturale. Încearcă să ferești frunzele de apă atunci când uzi planta. După ce se stabilizează planta, ud-o numai în perioadele lungi de secetă. Nu o uda prea mult, deoarece iedera englezească este predispusă la dezvoltarea ciupercilor în solurile umede. Aceasta necesită doar cantități moderate de îngrășământ pentru a rămâne verde și sănătoasă. Alege un îngrășământ echilibrat și uscat. Aplică îngrășământul de două ori pe an, la începutul primăverii și în mijlocul verii.





Planta trebuie curățată de două sau de trei ori pe an.Taie în jurul marginilor sale, dacă observi că le depășește. Dacă planta pare prea înaltă, îi poți redefini forma. Această tăiere ar trebui făcută o dată la trei sau patru ani pentru a revitaliza planta.





Ce ar trebui să știi despre dăunători?





Deși iedera englezească este relativ rezistentă la dăunători, poate fi deranjată de unii dintre aceștia. Dăunătorii pot fi ușor de controlat prin pulverizarea insecticidului pe plantă, mai ales dacă pulverizarea are loc la scurt timp după apariția insectelor. Aplică pe frunze, deoarece insecticidul pentru iederă nu are efect rezidual. Repetă după cum este necesar. Și omizile pot fi problematice uneori, iar infestarea cu omizi poate lăsa planta fără frunze.O modalitate ușoară de a controla dăunătorii este să porți mănuși și să îndepărtezi omizile cu mâna.





Cât de invazivă este iedera englezească?





Iedera englezească se află pe lista celor mai invazive plante în mai multe zone și reprezintă o amenințare gravă la adresa mediului și a creșterii naturale a plantelor. În aceste zone, iedera englezească ar trebui plantată într-un ghiveci și ținută pe o terasă, deoarece ghiveciul ajută la împiedicarea răspândirii. Nu îngropa ghiveciul în pământ, deoarece rădăcinile se pot strecura prin găurile de drenaj din partea inferioară a vasului.