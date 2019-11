Case superbe dintr-un material mai puțin cunoscut: cobul. Iată cât de frumos e și interiorul

Trăim vremuri marcate de o dorință sau, mai mult, o nevoie aprigă a omului de a reveni la natură. Este o chemare firească, mai ales pentru cei care locuiesc în marile orașe și unde ritmul alert al vieții de zi cu zi își lasă amprenta asupra sănătății noastre.

La fel ca si casele in miniatura despre care tot am scris si vom mai scrie (tiny houses in engleza), locuintele din lut (denumire generica pentru ca exista unele deosebiri intre aceste materiale naturale pe baza de argila, dar cu compozitie diversa) sunt o optiune ferma pentru cei care prefera case simple, din materiale naturale, din ratiuni care tin fie de buget, fie de dorinta de a trai aproape de Mama Natura.