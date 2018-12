Bananele sunt pe cale de dispariție

Cunoscută sub denumirea de boala Panama sau usarium oxysporum f.sp. cubense, infecția fungică s-a răspândit deja în Asia, Africa, Orientul Mijlociu, Australia și America Centrală.

În cazul în care infecția va ajunge în America de Sud, cercetătorii avertizează că banana Cavendish, specia de banane cea mai frecvent vândută și consumată în întreaga lume, s-ar putea confrunta cu dispariția. Soluțiile chimice s-au dovedit a fi ineficiente pentru oprirea răspândirii bolii, iar experții sunt capabili să oprească răspândirea infecției prin carantină pusă pe mari porțiuni de teren agricol.

Bananele Cavendish sunt identice din punct de vedere genetic, ceea ce îi permite bolii Panama să decimeze rapid recoltele întregi. Salvarea culturilor de banane ar putea veni sub forma unui copac rar, care crește o specie sălbatică de banane imune la boala Panama. Carantina a arătat o anumită eficacitate ca modalitate de răspândire a infecției, dar nu este o metodă perfectă. În timp ce o porțiune a terenului poate fi sacrificată pentru a proteja o zonă și mai mare, sporii rămân latenți în sol zeci de ani, gata să se activeze atunci când vor apărea iar condițiile potrivite.

Există doar cinci copaci de Madagascan cu banane. Specia Madagascan care este rezistentă la infecție are anumite trăsături care o face mai durabilă decât specia Cavendish.

Se crede că un rol important l-a jucat clima de pe insulă când vine vorba de crearea unei banane care a evoluat pentru a avea o toleranță față de secetă și infecții. Nu are boala Panama, așa că poate are trăsături genetice împotriva bolii. Nu știm încă până când nu sunt făcute mai multe cercetări pe banane.

Infecția Panama este rezistentă la tratamentele fungice, iar întregile culturi sunt distruse de obicei după ce o singură plantă este infectată.Într-o expediție către insula din largul coastei Africii, oamenii de știință au găsit doar câteva banane rezistente. Spre deosebire de bananele Cavendish, care sunt cultivate comercial și consumate în întreaga lume, banana din Madagascar produce semințe și nu are un gust bun. Însă se crede că o combinare a celor două tulpini de banane ar putea produce cel mai bun hibrid, acesta fiind și comestibil și rezistent. Bananele din Madagascar cresc la marginea pădurilor, unde sunt vulnerabile la climă. Daunele provocate de vremea capricioasă, precum și exploatările forestiere, incendiile forestiere și defrișările pentru terenurile agricole afectează planta Madagascan. Este foarte important să se conserve banana sălbatică, deoarece are semințe mari, care pot oferi o oportunitate de a găsi o genă care poate îmbunătăți bananele cultivate.Bananele Cavendish sunt pe cale de dispariție și nu există nimic care să le înlocuiască. În plus, multe soiuri locale sunt la fel de sensibile.