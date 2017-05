Top 4 cele mai agresive zodii la volan

Aceste semne zodicale au cele mai mari şanse de a deveni furioşi şi agresivi atunci când conduc. Află cu cine să nu te urci în maşină!

Aşadar, dacă te afli într-o maşină cu unul dintre aceste semne zodiacale, ai două opţiuni: fie îţi acoperi ochii şi speri că vei ajunge cu bine la destinaţie, fie cobori şi suni rapid la taxi.Iată care sunt cele mai pericolase zodii în trafic:Singurul lucru pe care îl urăşete Berbecul mai mult decât să fie blocat în trafic este să fie nevoit să dea peste şoferi care nu au nicio idee despre ce fac sau unde merg. Când acest nativ are un program sau are ceva stabilit, el chiar intenţionează să ajungă la timp. Furia pe care o simte atunci când e la volan şi se grăbeşte e total ciudată pentru acest nativ, mai ales că el e de regulă o persoană liniştită. Dacă îţi e frică că nu se va termina cu bine, oferă-te să conduci tu!Fecioara încearcă să conducă frumos şi să fie acel şofer care permite altor participanţi la trafic să se strecoare sau care utilizează întotdeauna semnalele potrivite. Cu toate acestea, ea nu primeşte întotdeauna ceea ce oferă, lucru care o irită extrem de mult. Ea crede că traficul va funcţiona normal doar dacă toată lumea va colabora, dar ştim cu toţii că nu se va întâmpla acest lucru vreodată.Ea va încerca să ignore şoferii enervanţi şi gesturile lor nepoliticoase, însă asta înainte ca furia să o controleze total.Scorpionul iubeşte în secret această agresivitate în trafic, pentru că îi dă şansa de a fi nesăbuit şi nenorocit. El tinde să îşi verse nervii de la serviciu sau de acasă asupra celorlalţi soferi din jurul ei. Pentru el, un traseu rutier îi aeriseşte creierul. Acest nativ nu este întotdeauna aşa când conduce, dar pasagerii trebuie adesea să fie atenşi şi să verifice dacă şi-au pus centura de siguranţă.Capricornul urăşte să conducă şi arată din plin acest lucru atunci când se află în maşină. El are obiceiul de a imita comportamentul altor participanţi la trafic care îl enervează, cum ar fi să taie calea cuiva, fără să îşi dea seama cât de periculos ar putea fi acest lucru. Chiar şi atunci când nu conduce, Capricornul va fi acel pasager de pe bancheta din spate care va striga pe fereastră la alţii şi cu care nimănui nu îi place să aibă de-a face.