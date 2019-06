Și există multe mituri și legende despre aceștia. De exemplu, se spune că persoanele cu ochii verzi sunt mai geloase. Însă vrei să afli adevărul despre ochii verzi? Iată câteva lucruri pe care ar trebui să le știi!

Dacă ai ochii verzi, atunci te vei bucura să afli că această culoare lucrează în favoarea ta. În cadrul unui sondaj online de mari dimensiuni, oamenii au dezvăluit că ochii verzi sunt cea mai atractivă culoare oculară. Peste 20% dintre cei care au participat la sondaj au votat pentru ochii verzi, 16,9% pentru ochii de un albastru deschis, 16% pentru ochii albaștri și 15,2% pentru ochii de un albastru închis. Unele dintre cele mai apreciate celebrități au ochii verzi. Printre acestea se numără Adele, Emma Stone, Gigi Hadid, Rooney Mara, Kate Middleton, Maisie Williams și Scarlett Johansson.

Deși pare că există o mulțime de celebrități care au ochii verzi, această culoare a ochilor se pare că este una dintre cele mai rare culori din lume. Potrivit World Atlas , persoanele cu ochii căprui există în procent de 55-79% din populația lumii, pe când persoanele cu ochii verzi reprezintă doar 2% din populația globală. Ochii gri sunt mai rari decât ochii verzi. Însă este vorba de ochii cu adevărat gri, nu albaștri, care pot părea uneori gri, roșiatici sau violet. În plus, doar două procente din populația lumii are părul roșcat, așa că poți avea trăsături cu adevărat rare dacă ai ochii verzi și părul roșcat.

Acest fenoment ciudat poate fi explicat. Practic, ochii verzi conțin numai o cantitate mică de pigment maro numit melanină. În absența unei cantități mari de melanină, apare dispersia Rayleigh. Dispersia sau împrăștierea Rayleigh apare atunci când lungimile de undă mai lungi ale luminii trec direct prin ochi, apoi sunt absorbite în spatele ochilor. Lungimile de undă mai scurte (lungimile de undă albastre) sunt reflectate și împrăștiate aleatoriu de stratul opac al irisului. Pe de altă parte, ochii căprui absorb lumina deoarece conțin mai multă melanină. Dispersia Rayleigh este responsabilă și pentru ochii albaștri.

S-ar putea să nu știi dacă copilul tău are ochii verzi imediat după naștere, ci la ceva timp după aceea.Atunci când se nasc, copiii au ochii gri sau albaștri. Acestea fiind spuse, imediat după naștere, celulele numite melanocite încep să secrete melanină, pigmentul maro, în irisul bebelușului. Acest lucru are loc deoarece melanocitele reacționează la lumină. După cum știi deja, nu există zile însorite în uter. Cu toate acestea, nu te poți aștepta să scoți bebelușul la soare și să te aștepți să vezi culoarea adevărată a ochilor săi după ce revii în casă. Poate dura până la un an pentru ca melanocitele să termine de produs pigmentul. Ar trebui să îți faci o idee cu privire la culoarea ochilor copilului tău undeva în jurul vârstei de șase luni, deoarece procesul începe să se încheie în preajma acestei date. După un an, dacă cel mic are ochii verzi, atunci ai confirmarea că va avea această culoare a ochilor pentru toată viața.