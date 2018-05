Ingredientele cosmetice pe care nu ar trebui să le combini niciodată

Rutina de îngrijire a pielii diferă de la o persoană la alta, dar de obicei include mai multe produse cosmetice precum creme, seruri sau măști. Folosim câte puțin din fiecare, în speranța că vom obține un ten cu aspect impecabil.

Ajungem astfel să punem neintenționat adevărate cocktailuri de ingrediente pe piele și în multe cazuri aceste ingrediente nu sunt compatibile unele cu altele. Poți ajunge să folosești două produse care conțin aceeași substanță activă, prin urmare te vei confrunta cu o concentrație prea mare, care poate fi nocivă pentru pielea ta. Este ca și cum ai lua două pastile diferite, dar cu același efect. De asemenea, există riscul ca substanțele din produsele cosmetice să se anuleze reciproc sau să creeze efecte adverse în combinație.





Iată câteva dintre ingredientele pe care nu ar trebui să le folosești combinat, potrivit specialiștilor citați de stylecaster.com:





Retinol și acid glicolic

Dacă vrei să uniformizezi culoarea pielii, să estompezi petele pigmentare sau să scapi de coșuri persistente, probabil ți-a fost recomandat să folosești produse care conțin retinol sau acid glicolic. Deși ambele sunt eficiente și puternice, folosirea lor în același timp este periculoasă pentru piele. Tenul devine excesiv de uscat, iritat și sensibil la soare. Vei aplica o doză dublă de ingrediente care au același efect, ceea ce poate fi riscant pentru tenul tău. dacă nu vrei să renunți la produsele pe care le ai, atunci poți folosi una dimineața și una seara, dar niciodată concomitent. În acest caz, acidul glicolic trebuie folosit dimineața și retinolul seara, pentru că retinolul este dezactivat de razele soarelui.





Retinol și peroxid de benzoil

Retinolul este privit de mulți ani ca pe o soluție eficientă pentru probleme ale pielii precum acnee, comedoane sau pete pigmentare.Dar acest superingredient nu reacționează prea bine în combinație cu alte produse din arsenalul tău de înfrumusețare. Cei mai mulți retinoli usucă pielea, acesta fiind principalul lor efect advers. Iar atunci când sunt combinați cu substanțe care la rândul lor au acest efect, precum peroxidul de benzoil sau alcoolul, retinolii irită și mai mult pielea. Rezultatul este o înrăutățire a acneei, a eczemelor și iritațiilor.





Vitamina C și apă

Vitamina C este o alegere excelentă pentru a oferi un plus de sănătate pielii. Printre efectele sale se numără estomparea petelor, protejarea împotriva apariției premature a ridurilor și creșterea elasticității pielii. Este un antioxidant eficient, dar pentru a te putea bucura de beneficiile sale, molecula de vitamina C trebuie să fie stabilă. Iar molecula de vitamina C este instabilă și se oxidează rapid. Cei mai mulți producători adaugă vitamina E pentru a stabiliza molecula de vitamina C, dar contactul cu apa o destabilizează. Aplică produsele cu vitamina C numai pe pielea uscată.