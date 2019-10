Ce poți să faci când partenerul tău vrea să fie singur tot timpul

Dacă partenerul tău vrea să-și petreaca timpul de unul singur și simți că relația voastră ar putea avea de suferit, iată ce trebuie să faci!

Ai observat ca iubitul tau isi pierde interesul pentru tine sau nu se mai implica in relatia voastra? Petrece mai mult timp fara tine sau cauta sa aiba mai mult timp doar pentru el? E normal sa-ti faci griji pentru relatia voastra, pentru ca nu stii cum sa-i interpretezi atitudinea, iar incertitudinea te tine in tensiune.Daca observi ca partenerul nu mai este atras de tine si incearca sa-si petreaca singur timpul, sunt cateva lucruri pe care trebuie sa le iei in considerare pentru a iesi din acest impas.