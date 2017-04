12 trucuri prin care îl poţi face să se gândească doar la tine

Crezi că iubitul tău se gândeşte la tine chiar acum? Ai vrea să spui un da categoric, dar nu înainte de a aplica aceste mici trucuri prin care îl poţi face să fie nebun după tine!

Începe subtil, dimineaţa devreme

Sărută-l

Sună-l sau scrie-i pentru a-ţi arăta subtil dorinţele

Scrie-i un bileţel

Ascunde ceva obraznic

Fă ceva total neaşteptat

Trimite-i o fotografie sugestivă

Laudă-i talenetele din dormitor

Împărtăşeşte-ţi fanteziile

Ascultă-l

Ţine-te de promisiune

Fii prostuţă şi jucăuşă

Dă-i târcoale dimineaţa în lenjerie intimă şi atinge-l accidental în timp ce se pregăteşte de muncă. Nu ar strica dacă te-ai apleca seducător de două, trei ori şi nu te va mai scoate din cap întreaga zi!Chiar înainte de a ieşi pe uşă, sărută-l seducător de parcă l-ai implora să se întoarcă. Şi chiar dacă nu îl vei face să mai rămână, abia va aştepta să se termine programul de muncă pentru a se întoarce la tine.Nu e nevoie de mesaje deochiate pentru a-i stârni pofta de amor, e suficient să îi spui "Mmm..." şi să îi laşi imaginaţia să zburde. Un text sugestiv scurt sau un apel de la tine care să îi reamintească că îl doreşti va fi cu siguranţă o surpriză.Un bileţel îndrăzneţ strecurat în buzunarul lui îl va face să înnebunească de dorinţă şi nu va mai putea să te scoată din minte odată ce l-a citit. Nu e nevoie de vorbe multe, ci doar de un mesaj sugestiv.Nimic nu îl va pune pe jar mai mult decât găsirea în servieta sau în rucsacul lui a unei piese din lenjeria ta intimă sau a unei jucării sexuale. Ai grijă totuşi să fie în siguranţă şi să nu poate fi găsit de altcineva ori să îi cadă.Nu lăsa rutina să pună stăpânire pe voi. Surprinde-l apărând în afara biroului său îmbrăcată sexy sau invită-l undeva unde vă puteţi pune în pielea unor alte persoanje, sub alte nume, arătând cu totul diferit.I-ai trimis, probabil, până acum tone de selfie-uri sau poze când te simţeai sexy, dar te-ai gândit la una care să îi pună imaginaţia la bătaie şi care îl poate face să roşească? Şicanează-l doar cu o parte a corpului tău dezgolită sau pozează-ţi sutienul pe patul răvăşit, se va gândi toată ziua cum să facă să ajungă mai repede acasă!Spune-i ce îţi place la el, cum s-a descurcat şi cât de bun e ca amant.Acest lucru îl va încuraja să devină şi mai bun, plus că îi gâdili teribil orgoliul!Poate nu e genul care să spună ce vrea, dar dacă începi tu, îi va fi mai uşor să se deschidă. Povestindu-i tu ce îţi doreşti îl va face să aibă propriile fantezii cu tine întreaga zi!Atunci când te cheamă să vorbiţi, ascultă-l. Chiar dacă eşti ocupată, fă-ţi timp pentru el şi pentru nevoile lui. Aşa îl vei încuraja să împărtăşească cu tine totul şi să să fii prima persoană care îi vine în minte atunci când are ceva de zis.Fă întotdeauna ce spui. În cazul în care te afli în imposibilitatea de a-ţi păstra un angajament, discută cu el şi reprogramează ce aţi planificat pentru altă zi.Fă din când în când lucruri stupide. Sari peste el în pat sau pune-i frică pe nas, sunt doar câteva moduri prosteşti de a-l duce în dormitor.