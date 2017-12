5 cupluri de vedete care s-au despărţit înainte de a se căsători

1 din 6

Pink şi Carey Hart

Cei doi sunt cel mai bun exemplu că o despărţire poate întări şi mai mult un cuplu. Iar ei au trecut prin mai multe astfel de episoade. S-au cunoscut în 2001, iar în 2003 s-au despărţit. După un an, s-au împăcat, iar în 2005 Carey a cerut-o de soţie. S-au căsătorit în ianuarie 2006, dar după doi ani s-au despărţit, iar cântăreaţa lansa celebrul hit cu care îşi lua revanşa, "So What".

În 2009, Pink şi Carey au anunţat că sunt din nou împreună. Ei au urmat mai multe şedinţe de terapie de cuplu, iar acum au doi copii, Willow şi Jameson, şi sunt o familie fericită.