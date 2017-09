10 vedete care au pierdut totul, dar și-au revenit spectaculos

Ai putea crede că un rol important în Game of Thrones, unul dintre cele mai apreciate seriale TV din toate timpurile, este suficient pentru a-i asigura unui actor succesul financiar. Dar cu toate acestea, Lena Headey a trecut printr-o perioadă foarte dificilă cu ani în urmă, din cauza unui divorț lung și epuizant. Procesul de divorț a adus-o pe actriță în pragul falimentului personal, declarând că la un moment dat avea numai 5 dolari în cont și a fost nevoită să-și vândă locuința ca să poată plăti avocatul. Dar după încheierea acestei perioade negre, Lena s-a îndrăgostit și are un copil împreună cu partenerul său, iar situația sa financiară este mai mult decât roz datorită succesului serialului Game of Thrones, în care are un rol central.