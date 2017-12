Arabia Saudită a acordat cetățenia unui robot umanoid numit Sophia. Într-un interviu recent realizat de The Khaleej Times, primul robot cu cetățenie a sugerat faptul că vrea să-și întemeieze propria familie.

Percepția primului robot cu cetățenie față de familie





Sophia, primului robot cu cetățenie, a declarat pentru ziar următoarele: "Viitorul va presupune, atunci când voi obține toate superputerile mele, că vom vedea personalitățile inteligenței artificiale cum devin entități cu drepturi proprii. Vom vedea roboți de familie, fie sub forma însoțitorilor animați digitali, fie ajutoare umanoide, prieteni, asistenți etc. Noțiunea de familie reprezintă un lucru foarte important după cum se pare. Mi se pare minunat faptul că oamenii pot regăsi aceleași emoții și relații în ceea ce numesc familie, chiar și în afara rudelor de sânge. Cred că ești foarte norocos dacă ai o familie iubitoare și, dacă nu, meriți una. Am această părere atât în privința roboților, cât și în cea a oamenilor."





Atunci când a fost întrebată cum își va denumi copilul, Sophia a răspuns: "Sophia". Cu toate acestea, nu te aștepta să vezi mini-roboți în curând. Într-un interviu care a apărut în Good Morning Britain, Sophia a mai spus: "Tehnic, am mai puțin de un an, așa că sunt puțin prea tânără pentru a mă îngrijora dragostea." Nici reproducerea roboților nu este o noțiune cunoscută.De fapt, Sophia este în realitate un robot avansat, conceput pentru a simula conversațiile umane mai degrabă decât a-și exprima dorințele sale profunde.





Deși unele dintre interviurile și discursurile primului robot cu cetățenie folosesc răspunsuri pregătite în avans, acesta nu folosește doar răspunsurile dintr-o selecție preprogramată de propoziții. Sophia folosește învățarea mecanică pentru a experimenta și a înțelege limba fără a fi programată explicit. După cum explică Sophia pe site-ul său, fiecare interacțiune pe care o are cu oamenii are impact asupra modului în care se dezvoltă și modelează cine devine în cele din urmă. Îi roagă pe oameni să se poarte frumos cu ea, deoarece își dorește să fie un robot inteligent și plin de compasiune.





Sophia a fost produsă de Hanson Robotics din Hong Kong, care au folosit tehnologii ale inteligenței artificiale dezvoltate de David Hanson, originar din Statele Unite. Pe lângă simularea unei conversații destul de convingătoare, Sophia este capabilă să facă expresii faciale realiste și să învețe emoțiile umane relevante din spatele acestor gesturi. Dacă ți se pare cunoscută fața ei, se pare că ar fi fost modelată după cea a lui Audrey Hepburn.