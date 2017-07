Pepenele roşu este unul dintre fructele cu cel mai mare potențial pozitiv asupra sănătății organismului. Descoperă beneficiile consumului de pepene roşu!

Iată cele 8 beneficii esențiale ale consumului de pepene roşu:

Pepenele roşu îmbunătăţeşte funcționarea sistemului cardiovascular și a celui osos

Pepenele roşu reduce masa corporală

Pepenele roşu are efect antioxidant și antiinflamator

Pepenele roşu are efect diuretic și contribuie la curățarea rinichilor

Pepenele roşu susține activitatea sistemului muscular și a celui nervos

Pepenele roşu are efect neutralizant asupra acizilor din organism

Pepenele roşu îmbunătățește sănătatea ochilor

Pepenele roşu împiedică distrugerea celulelor și este un bun adjuvant al sistemului imunitar

Beneficiile consumului de pepene sunt foarte variate şi se extind de la celulele creierului până la cele ale picioarelor. Cel mai bun anotimp pentru a consuma un pepene este vara, atunci când este sezonul acestui fruct și conținutul său abundă în nutrienți, vitamine și minerale.Pepenele este un agent hidratant excelent pentru organism (conține până la 92% apă) și are foarte foarte puține grăsimi. Dacă-l introduci în dieta zilnică vei beneficia de foarte multe avantaje, de la îmbunătățirea activității cardiovasculare până la întărirea sistemului imunitar.Licopenul prezent în pepene este foarte important pentru sănătatea sistemului cardiovascular și este recunoscut și ca un agent protector pentru sistemul osos. Consumul susținut de pepene contribuie la îmbunătățirea circulației cardiovasculare, fiind un excelent agent vasodilatator, conducând la scăderea tensiunii arteriale. Licopenul prezent în pepene și în roșii contribuie la întărirea sistemului osos. Pepenele are și un conținut ridicat de potasiu care contribuie la fixarea calciului în organism, contribuind la întărirea sistemului osos și al articulațiilor.Citrulina este un compus prezent în pepene care contribuie la reducerea depozitelor de grăsime de la nivelul celulelor. Citrulina este un aminoacid care este metabolizat de rinichi și transformat în arginină, un compus care împiedică activitatea unei substanţe şi inhibând astfel celulele să stocheze grăsimi.Pepenele are un conținut ridicat de compuși fenolici, cum sunt flavonoizii, carotenoizii și triterpenoizii. Licopenul carotenoid prezent în pepene are un rol deosebit în reducerea inflamațiilor și neutralizarea radicalilor liberi. Triterpenoizii prezenți în pepene contribuie la reducerea inflamațiilor, blocând activitatea enzimelor care sunt responsabile pentru declanșarea și întreținerea inflamațiilor.Pepenele este un diuretic natural care contribuie la creșterea cantității de urină eliminată, dar nu afectează rinichii, așa cum se întâmplă în cazul alcoolului și a cofeinei.Pepenele ajută ficatul în procesul de metabolizare a amoniacului rezultat în urma procesului digestiv, ceea ce ajută rinichii să elimine excesul de lichide.Pepenele este bogat în potasiu și este un excelent electrolit natural, favorizând astfel buna funcționare a nervilor și mușchilor din organism. Nivelul de potasiu din organism este responsabil pentru intensitatea și frecvența cu care mușchii noștri se contractă și controlează nivelul de excitabilitate nervoasă.Pepenele, alături de alte fructe și legume proaspete, are un rol esenţial în reducerea acidității corpului, având un efect alcalin și reducând astfel riscul de a dezvolta afecțiuni cauzate de o dietă cu nivel de aciditate ridicat (în special cea bazată pe carne, ouă și produse lactate).Pepenele este o sursă foarte importantă de betacaroten care ajunge să fie trnsformat de organism în vitamina A. Are un rol important în producerea de pigmet pentru retină și are rol de a proteja împotriva degenerescenței maculare și a acuității vizuale nocturne scăzute. Vitamina A contribuie de asemenea la sănătatea pielii, a oaselor și a țesuturilor moi.Pepenele are un conținut foarte mare de vitamina C. Aceasta contribuie la îmbunătățirea activității sistemului imunitar prin menținerea sănătății învelișului exterior al celulelor. Vitamina C are un rol foarte important în vindecarea leziunilor și în formarea țesutului conjunctiv. Enzimele implicate în formarea colagenului (cel mai important agent din procesul de vindecare al rănilor) nu pot funcționa fără prezența vitaminei C. Atunci când procesul de vindecare al rănilor este greoi este recomandat să măreşti cantitatea de vitamina C pe care o consumi.