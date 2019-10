Vaccinul gripal tetravalent VaxigripTetra® este disponibil în farmacii și poate fi recomandat de medici inclusiv pentru protecția pasivă a sugarilor sub 6 luni

Sanofi Pasteur, divizia de vaccinuri a companiei Sanofi, anunță că pentru acest sezon gripal vaccinul tetravalent VaxigripTetra® este disponibil în farmaciile din România cu o nouă indicație terapeutică, putând fi recomandat de medici și pentru protecția pasivă a sugarilor cu vârsta sub 6 luni, prin imunizarea femeilor gravide. Conform noii indicații, vaccinul oferă protecție sugarilor de la naștere până la vârsta de 6 luni, datorită imunizării materne, pe perioada sarcinii.



„Femeile însărcinate care sunt vaccinate împotriva gripei dezvoltă anticorpi care sunt transmiși fătului prin intermediul placentei, oferind protecție pasivă nou-născuților, de la naștere până la vârsta de șase luni”, a declarat dr. Mirela Puchiliță, Medical Head Sanofi Pasteur, România și Moldova.



VaxigripTetra® este un vaccin gripal tetravalent, care conține două tulpini de tip A și două tulpini B ale virusului gripal, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)¹. VaxigripTetra®a fost autorizat pentru punere pe piață în Uniunea Europeană în anul 2016. În 2018 a fost aprobată extinderea indicației pediatrice, ce permite ca vaccinul să fie administrat la copii cu vârsta de minim 6 luni, iar în 2019 a fost aprobată o nouă indicație a vaccinului, ce permite protecția pasivă antigripală a sugarilor sub 6 luni prin vaccinarea gravidei.



„Sanofi este compania care a adus primul vaccin gripal tetravalent în România. Investim constant în dezvoltarea de soluții inovatoare împotriva gripei, precum și în extinderea capacităților de producție pentru a răspunde nevoilor de imunizare antigripală în creștere”, declară Pascal Robin, Country Chair Sanofi Romania și Moldova și General Manager al diviziei locale de vaccinuri. „Respectându-ne angajamentul de a contribui la creșterea ratei de vaccinare antigripală în România atât pentru grupele de pacienți la risc, cât și pentru adulții sănătoși, pentru acest sezon vom asigura un volum cu 33% mai mare comparativ cu sezonul trecut de doze de vaccin gripal. Suplimentar, punem la dispoziția atât a medicilor, cât și a publicului larg un website dedicat gripei și beneficiilor vaccinării antigripale: www.despregripa.ro”, a completat Pascal Robin.



În fiecare an, la nivel mondial sunt raportate între 3 și 5 milioane de cazuri de îmbolnăviri severe de gripă, femeile însărcinate și copiii regăsindu-se între grupele cu risc crescut de complicații. Complicaţiile cele mai severe le dezvoltă copiii sub 2 ani și cei expuși în colectivitate .

În funcție de virulența virusului, decesele asociate gripei pot varia de la 290.000 la 650.000 de persoane¹.În sezonul gripal 2018-2019, în România s-au înregistrat 23.727 de cazuri de afecțiuni clinice compatibile cu gripa, de 2 ori mai multe decât în sezonul precedent, din care s-au confirmat prin analize de laborator 2.310 cazuri de gripă, cu 31,9% mai multe față de sezonul precedent. Unul din trei adulţi care au contractat gripa a avut nevoie de spitalizare .Surse:

1.Organizația Mondială a Sănătății, Fact Sheet Gripa Sezonieră, accesat în septembrie 2019: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)

2. Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Vaccinuri împotriva gripei. OMS position paper-Noiembrie 2012. Raport epidemiologic săptămânal 2012;87:461–476.

3.Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile - Analiza evoluției gripei, infecțiilor respiratorii acute (ARI) și a infecțiilor respiratorii acute severe (SARI) în sezonul 2018-2019: http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/gripa-si-infectii-respiratorii-acute/1208-analiza-sezon-gripal-2018-2019/file



4.



5. Raport OMS din noiembrie 2016 - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/



6. Organizația Mondială a Sănătății. Gripa (sezonieră), Fact Sheet, actualizat în noiembrie 2018: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)

(comunicat de presa)