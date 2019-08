Totul despre dinții personalizați pe implanturi

Unul dintre elementele revoluționare aduse în prim plan de stomatologia digitală este reprezentat prin conceptul de 100% personalizare, respectiv tratamentele sunt total, specifice pentru situația și nevoile pacientului. Nu se mai folosesc șabloane generale care ar putea sau nu ar putea funcționa pentru o persoană.Ce înseamnă să vă faceți dinți personalizați față de tehnica clasică în care se ia amprenta, se slefuiesc bonturi standard și se adapteaza o lucrare pe implanturi?Dr. Razvan Boberis explica ca dintii personalizati implica tehnologie avansata, know how din partea stomatologului si materie prima de calitate. Toate acestea inseamna in primul rand garantii ca pacientul va ontine rezultate pe termen lung, cu putine vizite si timp redus de tratament. Dr Razvan Boberis adauga, de asemenea, faptul ca stomatologia digitala este minim invaziva si fara durere.In ceea ce priveste dintii personalizati pe implant, Dr. Boberis spune ca "in primul rand trebuie un scaner intraoral care practic este o tehnologie digitala pe baza de camera video, cu care se scaneaza implanturile deja existente in gura. Aceasta camera functioneaza pe baza unor senzori care se monteaza in implanturi si astfel inregistreaza pozitia implanturilor in maxilare. Dupa ce s-a inregistrat pozitia implanturilor si a dintilor antagonisti, adica arcada opusa se proiecteaza in softul de design viitorii dinti si viitoarele bonturi."Dupa ce am facut design -ul dintilor si al bonturilor se trece la printarea lucrarilor. Si anume bonturile personalizate se printeaza direct la fabrica Atlantis din Suedia cu care colaboram in parteneriat unic in Romania, explica dr. Boberis. Astfel, se fabrica bonturi din titan sau zirkoniu. In acelasi timp in care se printeaza bonturile personalizate, designul pentru lucrarea finala continua in laboratorul propriu folosind core file, adica negativul acelor bonturi care sunt la printat, vom face designul dintilor individual si vom alege materiale din care se va face lucrarea finala.Cele mai frumoase lucrari, dar, in primul rand, cele mai bune ies din zirkoniu translucent care arata foarte natural si este foarte rezistent.Totul dureaza una -doua zile pana se face designul si pana se pregateste toata lucrarea. Orice pacient se poate califica pentru un astfel de tratament, orice pacient care are un implant premium isi poate face o lucrare personalizata, precizeaza Dr. Razvan Boberis.Prin aceasta metoda se proiecteaza exact bonturile de care are nevoie pacientul, respectand 100% marimea si forma dintilor naturali. Implanturile realizate astfel sunt foarte estetice, rezistente si foarte durabile in timp