Pasi esentiali pentru obtinerea unei sarcini

Problema fertilitatii umane a inceput sa fie un subiect de cercetare si dezbatere intre multi specialisti in domeniu odata cu cresterea dramatica a imposibilitatii obtinerii unei sarcini la persoane fara probleme medicale de natura anatomica sau functionala. Numai in Romania infertilitatea a crescut de la 1,5% in 1990, la peste 16 procente in 2018.

„Astfel s-au extins in ultimii ani studiile de biologie moleculara la nivelul endometrului (locul unde se prinde si se dezvolta embrionul uman) dar si studii genetice, care vizeaza structura moleculara a gametului masculin” spune Dr. George Vasilescu, medic primar ginecolog cu specializare în infertilitate de cuplu in cadrul Danubius Health Spa resort Sovata.„Sintetizand, o lume civilizata mananca alimente procesate chimic, inhaleaza noxe in urma poluarii atmosferice, se expune la doze ridicate de radiatii electro-magnetice (telefon, laptop, tv, cuptoare electrice; este expusa unui grad de stres si oboseala cronica mai mare decat a generatiilor anterioare. Perioada de fertilitate raportata la varsta feminina a scazut si ea in ultimii 30 de ani. Din ce in ce mai multe tinere intra la menopauza mult mai repede. Acest fapt, coroborat cu “noua” planificare familiala, care impinge serios varsta materna spre pragul de 40 de ani pentru obtinerea unei sarcini, ridica probleme importante pentru cei meniti sa ofere ajutorul in aceste cazuri” , dauga dr. Vasilescu.In Occident problema infertilitatii cuplului este o provocare interdisciplinara. Specialisti in nutritie, alergologie, medicina complementara, isi “dau mana” cu specialistii in infertilitate pentru a crea programe de pregatire si terapie adecvate fiecarui caz in parte, fie ca vorbim de incercarea de a obtine o sarcina pe cale naturala sau prin reproducere umana asistata.„O sa ne axam acum asupra primei categorii de specialisti, cei care incearca sa creeze programe de pregatire a obtinerii unei sarcini (deci inante de planificarea unei sarcini sau de o procedura de reproducere umana asistata). Acesti specialisti au inceput sa lucreze asiduu in urma cu aproximativ 10 ani si isi continua munca lor si astazi cu rezultate incurajatoare. Datorita lor rata de obtinere a unei sarcini cel putin prin reproducere asistata, a crescut semnificativ in unele tari (tari in care, de ce sa nu spunem si sprijinul pentru “fertility care” este unul sustinut). Spune specialistul in fertilitate.Daca in urma cu aproximativ 10 ani cineva ar fi adresat intrebarea: “Este nevoie de programe de detox pentru cresterea fertilitatii ?”, majoritatea specialistilor ar fi raspuns: “Nu, o dieta sanatoasa si un preparat de acid folic sunt suficiente”. Ce s-a constatat in schimb in ultimii 10 ani? O escaladare a patologiei alergice de natura alimentara si atmosferica care afecteaza copiii de la varste din ce in ce mai mici, astm, eczeme, boli autoimune. Toate acestea odata cu cresterea expunerii la “noxe” inca din viata intrauterina. Gradul mare de expunere la acesti factori nocivi a doritorilor genitori va afecta insasi aparitia unei sarcini, dar si un numar insemnat de nou nascuti cu probleme. De asemenea, rata mare a avorturilor spontane sau a opririlor in evolutie a sarcinilor este pusa intr-un procent insemnat in seama “intoxicarii” organismului. Pe langa semi-intoxicarea propriu-zisa, asimptomatica sau cu semne minore (concentratii mari de mercur, arsenic sau alte substante toxice in sangele matern), trebuie sa luam in calcul si eliminarea lenta si incompleta a “deseurilor” provenite din metabolismul celular (sedentarism, lipsa miscarii active zilnice, alimentatie ultra-procesata, poluare atmosferica si alimentara).Un program de detox bine condus poate avea un impact pozitiv asupra fertilitatii si sanatatii nou-nascutilor.Cand ar trebui inceput un astfel de program si care ar fi pasii ? „Programele aplicate in multe tari incep inte 3 si 6 luni inainte de a planifica o sarcina (naturala sau prin reproducere umana asistata). Trecerea la o dieta cat mai mult posibil organica este primul pas. Se aplica pentru ambii parteneri, viitori genitori. Indepartarea surselor de toxine (cosmetice de calitate indoielnica, produse de ingrijire corporala care contin multe substante nocive inclusiv vopsele de par, produse de ingrijire a locuintei – se vor folosi manusi de protectie). Referitor la alimentatie, trebuie asigurata prezenta principiilor nutritive impreuna cu alimente benefice pentru o “curatare” eficienta a organismului de substante nocive. Consumul de apa pura si scaunul zilnic trebuie sa fie preocuparea primordiala odata inceputa aceasta dieta. Cateva alimente detoxifiante recomandate: broccoli, somon, avocado, ulei de masline, fructe de padure, varza, iaurt si kefir cu culturi probiotice. Pentru ca ficatul proceseaza tot ce intra in organism, tot el este responsabil cu detox-ul organismului impreuna cu caile de eliminare: cutanata, respiratorie, renala, intestinala. Ficatul nu raspunde bine la stres si oboseala. Nu raspunde bine nici la alcool si tutun sau alte excitante ale sistemului nervos. Legumele si fructele proaspete sunt extrem de benefice in aceasta perioada. Nu uitati de preparatele de multivitamine si magneziu daca ingestia de legume si fructe proaspete dauneaza sistemului digestiv (persoane cu intoleranta)” spune dr. George Vasilescu.Ce mai trebuie de facut ? Evaluarea periodica a prezentei in organism a metalelor grele, identificarea si tratarea in organism a proceselor inflamatorii cronice si mentinerea statusului inflamator la cote fiziologice (renuntarea la zahar, consumul de ulei de peste).Ce alimente sau probleme digestive pot afecta negativ fertilitatea ? Intoleranta la gluten este cunoscuta a crea probleme de fertilitate.Deci trebuie cercetata. Alimentatia hipoproteica, hipolipidica (produse “saracite” in grasimi) poate afecta negativ fertilitatea (studii sustinute pe aceasta tema). “Sarirea” meselor este de asemenea nebenefica (optim 3 mese zilnic plus doua gustari).Factorii sau patologiile care pot crea dificultati in obtinerea unei sarcini sunt: gradul mare de stres, hipotiroidia, boala Hashimoto, sindromul ovarelor micropolichistice, sindromul metabolic, prediabetul si diabetul, predispozitia la trombofilie, material seminal necorespunzator, probleme de natura emotionala si de compatibilitate intre parteneri.Tot in perioada de pregatire sunt certificate a fi benefice terapiile naturale (programe de wellness, detox si relaxare), acupunctura, reflexoterapie si masaj specific pro fertilitate.In urma programelor de detox si a celor complementare viitorii genitori:Isi vor normaliza greutatea corporala;Isi vor imbunatati somnul;Vor avea o energie sporita si o claritate mentala imbunatatita;Vor fi mai optimisti;Vor rezista mai bine la stres;Se vor simti mai confortabil in “propria piele”;Abia acum se poate planifica o sarcina. Sansele sunt mult mai mari atat pentru obtinere cat si pentru nasterea unui copil sanatos, deziderat al oricaror parinti.