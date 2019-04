Grupul STIRIXIS primește premiul “Best in the World Public Service Interior Design Award” din cadrul Premiilor internaționale de proprietate de la Savoy, Londra

STIRIXIS a primit aprecierea internațională pentru design-ul interior realizat pentru Centrul Medical Emerald din București. Apreciată ca o marcă de excelență de renume mondial, IPA celebreză, în ultimii 25 de ani, cele mai înalte niveluri de realizări ale companiilor care operează în toate sectoarele industriilor imobiliare.

Designul conceptual și brandingul realizat de Grupul STIRIXIS pentru Centrul Medical Emerald din București a fost considerat și recunoscut drept cel mai bun design interior internațional de servicii publice de către un grup independent de 80 de experți din industrie prezidat de patru membri ai Casei Lorzilor din Marea Britanie: Caithness, Lord Best, Contele de Liverpool și Lordul Thurso. Procesul general de evaluare durează câteva luni și se axează pe design, calitate, servicii, inovație, originalitate și angajamentul față de durabilitate.



Centrul medical Emerald a primit, la rândul său, acest premiu pentru Cel mai plăcut ambient interior și design al unui spațiu public la nivel international. În ianuarie 2019, tot la Londra, Centrul medical Emerald a fost premiat de către Global Health & Pharma la Private Healthcare Awards 2019, ca BEST PRIVATE HEALTHCARE PROVIDER IN ROMANIA – Cel mai bun centru medical privat din România pentru anul 2018, datorită experienței complete a pacientului și a feed-backurilor pozitive venite din partea acestora.



Grupul STIRIXIS a fost prezentat ca Best Public Service Interior Design in the World Award în cadrul Internațional Property Awards (IPA) 2018 - 2019.



Totul a început în octombrie anul trecut, când Grupul STIRIXIS a primit cea mai mare recunoaștere națională de la IPA, premiul "Five Star Award" pentru cel mai bun design interior al serviciilor publice din România, împreuna cu nominalizarea la aceeași categorie pentru cel mai bun din Europa, a Centrului Medical Emerald.



Best Public Service Interior în Europe a fost acordat grupului STIRIXIS, care a deschis calea pentru Premiul Internațional în care toți câstigatorii regionali concurează, firme respectate cu proiecte în Asia Pacific, Africa și Arabia, Europa, SUA și Marea Britanie.



La glorioasa gala de la hotelul Savoy din Londra Centrul Medical Emerald a obținut cel mai mare punctaj dintre toți concurenții, câstigând pentru Grupul STIRIXIS premiul “Best Internațional Public Service Interior” ("Cel mai bun design interior pentru servicii publice internaționale"), recunoașterea de top a acestor servicii în lume. "Nu există cuvinte care să ne exprime fericirea și recunoștința pentru acest premiu unic.

Adevărul este că echipa noastră a avut o colaborare excelență cu echipa SEENERGIA Group / Emerald și a împartasit o viziune comună asupra conceptului. Mulțumesc ambelor echipe din inima și le felicit pentru angajament, abordarea inovatoare și colaborarea fructuoasă care au condus la acest premiu unic. Grupul STIRIXIS va continua să furnizeze servicii globale de top, asigurând succesul conceptelor inovatoare, sistemice pe care le proiectăm și succesul obiectivelor clientului nostru ", a declarat Alex Athanassoulas, președinte și CEO al Grupului STIRIXIS.