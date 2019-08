De ce am nevoie de detartraj o dată la 6 luni?

Tartrul este o structură dură care se depune pe dinți și nu poate fi îndepărtată printr-un simplu periaj. Apariția acestei „pietre” rezultă din mai mulți factori: periajul incorect și ineficient, fumatul, consumul anumitor alimente și substanțe, calitatea apei, dinții înghesuiți sau spațiați, lucrările (plombe, coroane și punți) dentare vechi și retentive, saliva vâscoasă, alte afecțiuni ale organismului, și lista poate continua.

Tartrul se depune peste tot, pe dinți naturali, pe lucrări protetice, chiar și pe protezele mobile. De semenea, tartrul este un rezervor de bacterii în cavitatea bucală și, în plus, creează un miros neplăcut. Trebuie să ne prezentăm la medicul stomatolog o dată la 6 luni sau de la prima sângerare gingivală.

Necurățarea tartrului poate duce la urmări grave și chiar la pierderea dinților (boala parodontală este favorizată de prezența tartrului).

Specialiștii Clinicii New Dental recomandă o igienizare profesională de două ori pe an, care include detartraj cu ultrasunete, periaj profesional și airflow. Clinica New Dental oferă tratamente complete în domeniul stomatologic, într-un mediu plăcut și prietenos cu un personal profesionist și o varietate de servicii de înaltă calitate și de ultimă oră, precum estetică dentară, implantologie, odontoterapie, endodonție, parodontologie, pedodonție, protetică dentară, ortodonție și chirurgie oro-maxilo-facială.