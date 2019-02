Astenia de primăvară combătută cu ajutorul masajului cu bambus

Astenia de primăvara este cea care îți dă mari bătăi de cap în această perioadă. Știm asta, pentru că și noi ne confruntăm cu efectele ei. Dureri de cap, dureri articulare, somnolență, lipsa energiei, probleme de concentrare, de toate acestea este vinovată astenia.

Dacă este să ne uităm în DEX, astenia este o stare de slăbiciune generală a organismului, lipsă a puterilor (fizice sau psihice), istovire. Cu toții ne așteptăm să apară în fiecare an și de fiecare dată încercăm să găsim soluții care să ne ajute să trecem mai ușor peste această perioadă.Masajul cu bambus este, conform specialiștilor, una dintre cele mai eficiente soluții în lupta cu astenia de primăvară.„Masajul cu bambus stimulează microcirculația și pune organismul în mișcare. De asemenea, această terapie reglează ciclul somn - trezire și este cel mai bun remediu pentru persoanele care se confruntă cu insomnia. Nu în ultimul rând, masajul cu bambus alungă și previne stările depresie sau anxioase, prin masajul cu bambus fiind stimulată producția de endorfine (hormonul fericirii), ajută organismul să se refacă mai repede după efort fizic.Și, per total, masajul cu bambus susține buna funcționare a sistemului limfatic prin accelerarea metabolismului celular”, explică Dănuț Bujor, tehnicia acreditat în tehnica masajului cu bambus.O ședință de masaj cu bambus pe săptămână, alături de un stil de viață sănătos, sport și alimentație potrivită, iată care este combinația perfectă pentru ca tu să treci mai ușor peste astenia de primăvară care-ți dă bătăi de cap în fiecare an.