Chirurgia zonelor intime

Cele mai frecvente motive ale prezentarii in cabinetul de estetica sunt legate de interventii la nivelul fetei, sanilor si feselor. Cu toate acestea, din ce in ce mai multe paciente se adreseaza cu probleme atat estetice si functionale ce tin de zonele intime. Pentru eliminarea acestor inconveniente, recomandam rejuvenarea vaginala.

Aceasta reprezinta un set de proceduri pentru solutionarea problemelor ce tin fie de latura estetica, fie de disconfort. Procedurile de baza sunt alcatuite din vaginoplastie si labioplastie.



Vaginoplastia



Este o procedura care parte din categoria chirurgiei zonelor intime.

Este destinata constrangerii laxitatii vaginului, afectat de nastere pe cale naturala, din cauza imbatranirii sau accidentelor.



Cel mai frecvent motiv pentru care pacientele apeleaza la aceasta procedura este acela ca dupa nasterea pe cale naturala a aparut o serie de inconveniente : extensia tesuturilor si separarea muschilor, care pot determina de la imposibilitatea de a mentine un absorbant pana la disfunctie sexuala.



In ce consta procedura?



Procedura consta in apropierea muschilor care au fost departati in timp ce mucoasa aflata in exces este indepartata.

Din motive estetice, poate fi indepartata si pielea in exces si apoi se efectueaza sutura. De asemenea, se aplica fire de sutura si dupa ingustarea canalului vaginal.



Pentru a evita aparitia complicatiilor, se vor administra antiinflamatoare, antialgice si antibiotice.

In prealabil se efectueaza un consult de catre medicul specialist, care va face atat o evaluare locala,cat si una asupra starii generale de sanatate. De asemenea, consultul este o oportunitate ideala pentru pacienta. Ea va adresa toate intrebarile pe care le considera necesare in vederea efectarii procedurii.



Recuperarea dureaza pana la doua saptamani, iar pacientele sunt instruite sa nu poarte tampon pana la 8 saptamani post procedura.

Rezultatul final este ingustarea canalului vaginal, cu beneficii atat din punct de vedere sexual cat si functional.



Labioplastia



Aceasta este o procedura prin care se intervine asupra labiilor, cu scopul de a imbunatati estetica zonei si de a ameliora simptome asociate (iritatii, mancarimi, dureri).



In ce consta?



Cel mai frecvent este folosita decuparea. Astfel, pielea in exces este taiata si se aplica sutura directa.

Operatia se efectueaza sub anestezie locala sau generala. Recuperarea dureaza pana la 2 saptamani post procedura si se administreaza antialgice, antiinflamatoare si antibiotice.



Rezultatul final este un contur optim al zonei intime, iar pacienta nu va mai resimti efectele negative ale unor labii marite.



Chirurgia zonelor intime reprezinta o sansa la o viata sexuala normala, confort sporit si o incredere in sine crescuta. De aceea, din ce in ce mai multe paciente apeleaza anual la aceasta procedura, iar rata de satisfactie dupa prima interventie este de peste 90 la suta.

Dr. Andrei Gregorian, Manager clinica Estetica