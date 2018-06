Will Smith si Nicky Jam iau lectii de la Ronaldinho in videoclipul imnului Campionatului Mondial de Fotbal

Debutul Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, o zi foarte importanta pentru iubitorii fotbalului, este cu siguranta si un moment de neuitat pentru Nicky Jam, Will Smith si Era Istrefi. Cei trei artisti dau viata competitiei prin „Live It Up“, imnul oficial al celui mai mare eveniment sportiv din aceasta vara.

Distribuit la nivel mondial de Sony Music si produs de Diplo, „Live It Up“ beneficiaza de un videoclip in care apare Ronaldinho si care a fost lansat sub sloganul „Impreuna aducem victoria“.„Sa ajung sa cant imnul Campionatului Mondial de Fotbal este o realizare foarte mare. Sunt foarte fericit si cu siguranta le voi povesti nepotilor ce am reusit, deoarece nu multi artisti au aceasta sansa“, a spus Nicky Jam.Lansata pe YouTube pe 24 mai, piesa „Live It Up“ a adunat peste 20 de milioane de vizualizari, iar videoclipul, filmat in Budapesta si postat pe internet pe 8 iunie, a depasit 17 milioane de vizualizari pana in prezent.„Pentru mine a fost o onoare sa fiu intrebat daca vreau sa cant imnul oficial al Campionatului Mondial de Fotbal. Este o competitie care aduce in acelasi loc oameni din toate colturile lumii. Oameni care se distreza impreuna, canta impreuna si sufera impreuna. Prin «Live It Up» vrem sa-i facem pe oameni sa danseze“, a adaugat Will Smith.„Live It Up“ a reusit sa cucereasca topurile din intreaga lume inca din prima zi de la lansare.A intrat in Top 100 European Airplay si se aude la radio in tari precum Germania, SUA, Suedia, Mexic, Spania, Brazilia, Norvegia, Marea Britanie, Finlanda si Italia.„Sunt un mare fan al fotbalului, iar faptul ca fac parte din acest proiect minunat mi-a adus bucurie in suflet. Sa lucrez cu Will Smith, Diplo si Nicky Jam, pe care ii admir foarte mult, a fost incredibil“, a incheiat Era Istrefi.Nicky Jam, Will Smith si Era Istrefi vor canta piesa „Live It Up“ pe 15 iulie in fata a peste 80.000 de oameni, inaintea finalei Campionatului Mondial de Fotbal, meci ce se va disputa la Moscova, pe stadionul Lujniki, cel mai mare din Rusia. Mai mult decat atat, momentul lor se va vedea la televizor in peste 2 miliarde de case de pe intreg globul.