Vladimir Draghia este castigatorul „Exatlon” si al premiului de 100.000 de Euro

Dupa un maraton al emotiilor, care i-a unit pe fostii rivali Razboinici si Faimosi, atat in Arena din Republica Dominicana, cat si in platoul special amenajat pentru marea finala de la Kanal D, „Exalton” si-a aflat deznodamantul. Telespectatorii au ales, prin vot, marele castigator al acestui reality revolutionar: Vladimir Draghia.Vladimir Draghia a fost unul dintre cei mai constanti si valorosi concurenti de la Exatlon. S-a impus in mijlocul echipei Faimosilor nu numai prin calitatile de sportiv, ci prin discursul echilibrat si inspirational. A fost admirat atat de coechipieri, cat si de rivali si a cucerit prin demonstratia de fair play de nenumarate ori, dar mai alesatunci cand si-a cerut scuze in fata lui Alex Nedelcu, in ziua unei Arene extrem de dificile, intr-un moment in care Faimosii si Razboinicii pareau ca se afla in conflict deschis si nerezolvabil.Vladimir Draghia a fost adesea si „vocea” care ii ghida pe Faimosi pe traseu, in special la loviturile de final, unde acestia trebuiau sa se coordoneze perfect. A impresionat prin sensibilitate si emotia teribila pe care o traia atunci cand vorbea de micuta Zora, fetita lui de aproape un an, care il asteapta acasa, in Romania.Ionut Sugacevschi a fost si el invingator, chiar daca nu a intrunit la fel de multe voturi ca Draghia, prin faptul ca a ajuns pana in finala si a dovedit o determinare extraordinara si spiritul unui adevarat campion.A uimit inca de la prima editie a Exatlon prin agilitatea sa incredibila, ce i-a atras si supranumele de Jaguarul. Exploziv in manifestari, traind la intensitate maxima evolutiile copechipierilor sai pe trasee, spectaculos in aer, la sol, sub plase saupe toboganele cu apa, cel mai accidentat dintre concurenti, dar si cel mai vesel la petreceri, Ionut ramane o figura emblematica pentru Exatlon. A emotionat prin dragostea pe care a dovedit-o de fiecare daca cand a avut ocazia, in cadrul emisiunii, pentru sotia sa si pentru familie.Nu numai pentru cei doi finalisti, dar si pentru ceilalti concurenti care au fost in competitie, „Exatlon” a fost o adevarata incercare, unica in viata unui om. Pe tot parcursul ultimei editii „Exatlon” au fost rememorate momenteinedite din culise, telespectatorii au putut sa patrunda in atmosfera de la filmarile emisiunii si sa vada desfasurarea impresionanta de forte necesara realizarii unui show de un asemenea calibru.Cosmin Cernat a facut si anuntul atat de asteptat de milioanele de telespectatori: „Ne vedem la urmatorul sezon Exatlon!”.