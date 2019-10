Tribut Pink Floyd cu Speak Floyd la Hard Rock Cafe pe 25 Octombrie

Vineri, 25 octombrie, te invitam la Hard Rock Cafe de la ora 22:30 la un show extraordinar de sunet si lumini cu SPEAK FLOYD, trupa romaneasca tribut Pink Floyd!Dupa 45 de ani, muzica celor de la Pink Floyd este în continuare savurată și apreciată de un public numeros, ceea ce era atunci neconvențional este acum de actualitate, trupa tribute Speak Floyd este aici să ne facă să retrăim, sau să trăim pentru prima data misterul Pink Floyd. Ei reușesc să recreeze atmosfera psihedelică și să amintească publicului de piese care au dominat topurile, nu doar prin muzica lor, dar și prin versurile atent lucrate.Formația Speak Floyd s-a înființat în ianuarie 2010 la Cluj, adunând muzicieni din toate colțurile țării cu talent si cu pasiune pentru muzica formatiei Pink Floyd, cu un singur scop comun: să le ofere românilor experiența de neprețuit a unui concert de calitate superioară, marca Pink Floyd. Proiectul pus la cale de ei s-a dovedit a fi de mare inspirație și de mare succes în rândul ascultatorilor de rock progresiv din România.Prestatiile de exceptie pe care le realizeaza membrii formatiei Speak Floyd cand apar pe scena, atentia si seriozitatea cu care abordeaza fiecare piesa, precum si proiectele de viitor la care lucreaza membrii grupului, fac din Speak Floyd una dintre cele mai frumoase surprize de care speram sa se poata bucura cat mai multi iubitori de muzica buna din Romania si, de ce nu, si din alte tari. Toți membri trupei contribuie la realizarea prestațiilor de excepție prezentate pe scene din întreaga țară, atenția și seriozitatea lor în abordare servește obiectivului de a vorbi pe limba noastră: Speak Floyd.Membrii formaţiei:Dudu Isabel - vocalSandy Deac - clape, vocal, chitară acustică si electricăKovacs "Kovi" Laszlo - chitară acustică si electricăRazvan Rotis- tobe și persuțieTudor Pop - basEdi Raita - clapeGentiana Ganea - lider și voce secundarăLazar Rudy – saxofonLa fiecare concert din Hard Rock Cafe te bucuri de reîntâlnirea cu legendele muzicii, într-o atmosferă unică.Artiştii preferaţi sunt chiar lângă tine, colecţia de suveniruri te poartă printre file din istoria rockului şi calitatea sunetului îţi oferă cea mai placută experienţă live.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.Biletele au următoarele preţuri:- Acces General: 49 de lei, cu loc la masa in sala- Fara loc: 49 de leiVino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor, într-o atmosferă unică! Show-urile explozive, colecţia de suveniruri care îți reamintesc de legendele muzicii și calitatea sunetului îţi garantează cea mai placută experienţă live.Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr.32. Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare. Copiii sub 7 ani au acces gratuit.Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by ROCK FM