Spectacolu omagiu Sergiu Cioiu - 29 septembrie pe scena Teatrului Evreiesc

SERGIU CIOIU, Omul-Spectacol cu o indelungată experiență de actor-cântăret stabilit de peste 35 de ani în Canada, revine in tara natala pentru a prezenta pe scenele bucureştene şi ale altor teatre din ţară proiectele sale artistice prin care îmbina cântecul cu poezia, instaurand totodata, prin energia degajata, o adevărată fuziune cu publicul spectator.Cum numele sau este indisolubil legat de succesele fulminante realizate acum mai bine de o jumatate de veac cu piesele incredintate de compozitorul Alexandru Mandy , spectacolul - datorie de onoare este cel in care il omagiaza pe compozitor (care declara, de altfel, ca "nimeni altul nu i-a simtit la fel de bine creatiile ca Sergiu Cioiu"). Si unde altundeva ar putea avea loc acesta daca nu pe scena Teatrului Evreiesc? Alaturi de o trupa de muzicieni valorosi (Liuben Gordievski – pian & baian, Vlad Cretu – chitara, Adrian Flautistu – contrabass, Dan Incrosnatu –percutii), avand invitati care au facut la randul lor istorie pe scena teatral-muzicala – Maia Morgenstern, Magda Catone, Maria Gheorghiu, Dorin Anastasiu – si beneficiind de „traducerea sincron in imagini”(prin ilustratie grafica in timp real) realizata de sand-artista Mariana Pachis, muzica si poezia vor avea asigurata domnia timp de minim 90 de minute incepand cu ora 19 pe data de 29 septembrie 2019.In spectacolul omagiu Sergiu Cioiu va interpreta si tripticul componistic dedicat ansamblului monumental de la Tg Jiu (Poarta Sarutului , Masa Tacerii, Coloana fara sfarsit) intrucat putini sunt cei care stiu (sau isi amintesc astazi) ca, in aprecierea lui profunda pentru creatia lui Brancusi, Alexandru Mandy s-a opus demolarii in anii 50 de catre regimul comunist (cu tractorul) a operelor brancusiene. Sergiu Cioiu este cunoscut pentru succesele de muzică uşoară din anii' 60, '70 ("Cântecul vântului", "Glasul tău", "Pentru cine?", "Mersi, Becaud", "Poarta sărutului", "Masa tăcerii", "Coloana fără sfârşit", "Primul loc de pe pământ", "Dintr-un milion" sau "Cine a găsit tinereţea mea..."). Dar Sergiu Cioiu inseamna mai mult de atat.Sergiu Cioiu este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică – Arta Actorului, promoția 1964. În perioada 1964-1967 este angajat al Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București, unde este cotat ca un apreciat interpret de cântec poetic. În august 1965, selecționat de Bruno Coquatrix, este remarcat pe scena Teatrului Olympia din Paris. În cunoscuta revistă „Le Figaro” a fost comparat cu Yves Montand (din perioada tinereții) şi cu Marcel Mouloudji. Din anul 1966 îmbrățișează o carieră de artist independent, performând pe diferite scene din România, Europa (Franța, URSS, Polonia, Belgia, Olanda) și Israel.Între 1972 și 1975 este actor al Teatrului de Operetă “Ion Dacian” din București. În perioada 1975 – 1982 este profesor de actorie pentru învățământul artistic la Școala Populară de Artă din București, la catedrele de actorie și canto.În această perioadă înființează Teatrul de hîrtie, un teatru-studiu bazat pe dramatizări din poezia românească. Spectacolele de poezie și muzică realizate de Cioiu au fost premiate în cadrul unor festivaluri naţionale. În anul 1982, părăsește țara împreună cu familia și se stabilește mai întîi în Franța,apoi în Canada. În Canada oferă ateliere de arta actorului la University of Ottawa, colaborează cu Teatrul municipal din Hull (Théâtre de l'Île), continuă o activitate de actor, interpret de cântec și poezie.Din 2016, revine anual în România, cu recitaluri de poezie și muzică, pe scenele unor teatre din București, Brașov, Caracal, Cluj, Constanţa, Craiova, Iași, Slatina, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea. Tot din 2016 lansează prin Casa de Discuri Eurostar trei albume discografice si lansează un volum de memorii intitulat Nu știm aproape nimic – Pusa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu (Editura Ars Longa), volum însoțit de un audiobook - o trecere în revistă a acelei epoci în care s-au lansat cântecele esențiale din repertoriul artistului.Alexandru Mandy- De formatie chimist (a urmat Facultatea de farmacie din București intre 1935-1940) dar și compozitor (face parte din Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din 1968), a îngemănat continuu substanțele dar și metafora cu sunetul.Textele sale lungi – fapt neobișnuit la creatorii noștri – relevă imagini, imaginile sugestii si alăturate sunetelor, oferă emoții care dăinuie și azi.Obisnuia sa spuna „ Eu compun cântece, nu minute!”. Alexandru Mandy a creat evergreen-uri. Si pentru ca l-au cântat interpretii care ii pătrundeau esențele creației: Sergiu Cioiu (27 de melodii), Mihaela Mihai (15 melodii), Cornel Constantiniu, Dida Drăgan, Margareta Pâslaru, Liana Lungu, Doina Spătaru. Corina Chiriac, Mihaela Runceanu, Luminița Dobrescu, Dorin Anastasiu, Doina Badea.ALEXANDRU MANDY a avut o viață complexă : ostracizat si obligat sa poarte „Steaua Galbena”,deportat apoi in Transnistria impreuna cu multi alti evrei din Romania, ajunge între 1950-1952 Director de studii la Institutul de Teatru I.L.Caragiale din București, in perioada 1955-1962 lucreaza ca farmacist la Fabrica de medicamente nr.1 din Bucureşti iar intre 1962-1974 la Combinatul Fondului Plastic din Bucureşti, ca şef al Secţiei de culori – pictură pentru ca abia apoi sa se dedice exclusiv muzicii. A scris muzică pentru spectacole de revistă (prima fiind cea întitulată Pour vous, Madame, la Teatrul din Craiova, 1940) iar in muzica ușoară a debutat cu Noapte albă – 1956. Conștiința publică l-a primit (și păstrat) odată cu debutul la Festivalul Național de muzică ușoară de la Mamaia din 1966 cand SERGIU CIOIU i-a interpretat piesa Cântecul vântului, devenită rapid șlagăr.https://www.youtube.com/watch?list=PLcLVosCVNC4kBFoguPIy-ufLGLj6LBny1&v=qq2DrdKKKV4