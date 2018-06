Sore lanseaza “Toate fetele”, imnul fetelor care stiu ce vor

“Toate fetele” este noua piesa lansata de Sore, un adevarat imn al fetelor, o melodie plina de energie si pofta de viata: “Frumoasa, devreme acasa, cu masa pusa, dar cearceaful pe fereastra, desteapta, modesta, femeia perfecta, dar mai intai de toate sunt independenta” canta Sore in cea mai noua piesa.

“Toate fetele” va ridica fetele la dans si va celebra viata in toate formele ei, promite Sore: “Mi- am dorit o piesa pentru toate fetele, sa le ridice la dans si sa le exprime gandurile. Noi toate ne dorim sa fim apreciate si puse pe primul loc, ne dorim atentie, vrem sa fim ascultate atunci cand avem lucruri de povestit, vrem un umar pe care sa ne punem capul atunci cand suntem obosite. Toate fetele isi doresc sa fie apreciate pentru ceea ce sunt iar acum exista si melodia care sa spuna categoric, lucrul acesta”.

Filmarile pentru videoclip au inceput devreme. Sore a venit de la un concert din tara, direct la filmarea clipului: “Eu am venit la filmare de la un concert, dupa un drum de 10 ore, complet nedormita. Am filmat toata ziua pentru clip, dar si pentru urmatoarea lansare de piesa si clip. Faptul ca am fost cu fetele, mi-a dat exact energia de care aveam nevoie.” Sore si-a invitat prietenele sa ia parte la povestea clipului: “Cred ca este importanta energia care se creeaza intre prietene. Am vrut un clip in care toate fetele sa cante si sa se distreze la unison.”

Videoclipul a fost regizat de Ionut Trandafir, cu care artista a colaborat si pentru clipul pieselor “Dintr-o mie de femei” si “Saruta-ma si taci“.Filmat pe litoral, clipul surprinde o gasca de fete care sunt “actrite principale” pe plaja, pe barca sau in van-ul cu care au ajuns la mare. Puse pe distractie dar si hotarate cand iubesc.

“Toate fetele” este cel de-al treilea single lansat anul acesta in care femeia are rolul principal. Primele doua piese, Dintr-o mie de femei sau Saruta-ma si taci, aduna deja peste 6 milioane de vizualizari pe youtube. Artista a initiat si o serie de interviuri inspirationale cu “Fete rebele”, disponibile pe propriul canal online: https://www.youtube.com/channel/UC3dDmBjYW2xy_jJwpWEmxBQ





„Toate fetele” este produsa in studiourile HaHaHa Production, fiind compusa de Sore, Vlad Popescu si Serban Cazan, iar textul este semnat de Sore, Vlad Popescu si Ana Maria Stancu.

Link-ul piesei: https://www.youtube.com/watch?v=IVKb8NBy0T0