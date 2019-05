Simon Baker vine în rolul lui Patrick Jane și intră În mintea criminalului, din 13 mai, de la ora 19:00, la DIVA!

Simon Baker vine în rolul lui Patrick Jane și te invită să pășești alături de el În mintea criminalului – două episoade, de luni până vineri, din 13 mai, la DIVA.

Nominalizat la Globul de Aur şi la Premiul Emmy, actorul Simon Baker („Îngerul păzitor”, „Diavolul se îmbracă de la Prada”) joacă rolul lui PATRICK JANE, un consultant independent care colaborează cu Biroul de Investigaţii din California (CBI) şi care şi-a făcut un renume din rezolvarea cazurilor de crimă folosindu-şi talentul pentru observaţie. Patrick Jane este celebru pentru modul în care ignoră orice protocol şi pentru trecutul lui de fals spiritist. Toate acestea se petrec în timp ce este bântuit de criminalul în serie care i-a ucis familia și care îi urmărește fiecare mișcare.





În mintea criminalului (The Mentalist) îi mai are în distribuţie pe Robin Tunney (Empire Records, The Craft, Prison Break), Tim Kang (The Forgotten, Two Weeks Notice), Owain Yeoman (Troy, The Nine) şi Amanda Righetti (The O.C., Return to House on Haunted Hill).

Creat de Bruno Heller (Rome) și avându-i ca producători executivi pe Heller și Chris Long, serialul este produs de Warner Bros.





În echipa din care face parte, Jane este cunoscut pentru lipsa lui de protocol şi aproape celebru pentru faptul că, în trecut, a spus că este medium, deşi acum recunoaşte că nu avea calităţi paranormale.Senior Agent Teresa Lisbon (Robin Tunney) recunoaşte că nu îi este uşor să-l accepte în echipa ei, oscilând între a admite că are nevoie de el şi a-l condamna pentru aerul teatral, narcisism şi pentru că nu are limite. Din echipa lui Lisbon mai fac parte agenţii Kimball Cho (Tim Kang), Wayne Rigsby (Owain Yeoman) şi noul recrut, Grace Van Pelt (Amanda Righetti). Cu toţii cred că Jane este prea nonconformist şi imprevizibil, dar, pe de altă parte, îl admiră pentru farmecul şi abilitatea de a rezolva cazurile.





În episodul pilot, consultantul CBI Patrick Jane, Senior Agent Teresa Lisbon şi echipa ei anchetează o dublă crimă în Palm Springs.Soţia unui jucător de golf şi doctorul ei au fost ucişi, iar crima îi duce cu gândul la ucigaşul în serie care are o legătură personală cu Jane.

Nu pierdeți indiciile ce se ascund În mintea criminalului, cu cele două episoade difuzate de luni până vineri, de la ora 19:00, din 13 mai.