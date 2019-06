PRO TV prezintă antrenorii sezonului 9 Vocea României! Horia Brenciu revine în show!

Horia Brenciu revine la Vocea României, în sezonul 9 al show-ului! Horia, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirilă formează echipa de antrenori a celei mai tari competiții a vocilor. Ei sunt pregătiți de filmările pentru noul sezon și sunt nerăbdători să găsească cele mai bune voci din 2019.

Doi concurenți din echipa sa, Julie Mayaya și Mihai Chițu, au câștigat trofeul Vocea României, iar acum Horia Brenciu se întoarce plin de emoții în show, dar gata de lupta pentru cei mai buni concurenți și cu speranța câștigării celui de-al treilea titlu.”Revenirea la Vocea României este neașteptată, binevenită și, recunosc, emoționantă. În acest sezon voi fi calm, liniștit, nu mă voi mișca de pe scaun, nu mă voi certa cu nimeni și sub nicio formă nu voi cânta din când în când cu band-ul emisiunii. Voi fi precum un maestru yoghin. Voi căuta o voce nouă, plină de viață, o voce care să-mi aducă cel de-al treilea titlu.”, a declarat Horia Brenciu.Va fi o luptă aprigă pentru trofeu în sezonul 9! Irina, Smiley și Tudor pleacă și ei la drum cu gânduri învingătoare și cu dorința de a avea în echipă câștigătorul Vocea României.”Sunt foarte fericită să vă anunț că ne vedem din nou la Vocea României. Am mari speranțe că anul acesta voi întâlni Vocea care va aduce trofeul în echipa Cosmos! Anul trecut a fost sezonul de acomodare, sezonul nouă îmi doresc să-l încep in forță. Îmi doresc să mai fie cu noroc și, în final, oricare ar fi sorții, să câștige Vocea!!!”, a spus Irina Rimes la începutul sezonului 9.Smiley a declarat: ”Fiecare sezon Vocea României e o bucurie pentru mine și ocazia perfectă de a cunoaște oameni determinați, cu voci foarte bune, care nu au renunțat la visul lor și au curajul să se arate întregii țări.Abia aștept să începem filmările și să vedem ce surprize ne așteaptă în noul sezon, ce viitori artiști vom descoperi. Sunt sigur că o să avem și mai multă efervescență în noua formulă de antrenori: Bine ai revenit, Horia Brenciu!”.„Vocea României mi-a adus mai multe satisfacții decât bănuiam când am acceptat rolul de antrenor în primul sezon. N-am crezut că o să pot fi în show-ul ăsta câte puțin din toate: pedagog, regizor, orchestrator, actor sau eu însumi. E rar ca un show de televiziune să-ți dea ocazia să "te joci pe tine".Așa că e foarte simplu ca Vocea să te facă dependent. Și bănuiesc că dependența asta mă ține pe scaunul ăla și în sezonul ăsta. În rest, să fie voci, să fie voce, muzică bună și replici inteligente.”, spune Tudor Chirilă.În curând vor începe filmările pentru sezonul 9 Vocea României, iar în toamnă vom urmări un show extraordinar, plin de dinamism, tensiune, replici incendiare și foarte multă muzică bună.Vocea României – Doar vocea contează!