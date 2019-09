Pe 2 octombrie, Broadway-ul se mută la București, într-o nouă reprezentație a musicalului „My Fair Lady”

Un spectacol memorabil, plin de umor.

În topul celor mai recomandate spectacole de la începutul toamnei se regăsește „My Fair Lady”, unul dintre cele mai longevive și de succes musicaluri din toate timpurile. Actuala versiune a celebrei povești de dragoste, plină de umor, va avea loc pe 2 octombrie, la Sala Palatului, de la ora 19:30.



Distribuția spectacolului reunește artiști de calibru ai scenei românești, orchestră live, cor și trupă de balet. Irina Baianț, Ernest Fazekas, Aura Călărașu, Adrian Nour, Ecaterina Ladin, Ionuț Burlan, Filip Ristovski, Irina Bucescu, Ovidiu Ușvat și o echipă formată din peste 70 de profesioniști ai scenei vă invită să fiți martorii unei experiențe inedite, pășind în lumea fascinantă a Covent Garden-ului Elizei Doolittle – florăreasa modestă care ajunge să evolueze atât de mult încât să fie percepută ca o doamnă din înalta societate.



Cu elemente de decor impresionante, sute de costume și interpretări remarcabile, spectacolul redă cu măiestrie atmosfera piețelor londoneze și povestea de dragoste fascinantă și sinuoasă dintre un profesor de fonetică și o simplă florăreasă. Muzica excepțională, interpretată de orchestra live condusă de dirijorul Daniel Jinga, completată de cor și de coregrafii spectaculoase ale balerinilor au câștigat aprecierea publicului, musicalul „My Fair Lady” fiind îndelung aplaudat la scenă deschisă.







Sala Palatului din București este scena pe care poate fi urmărită la parametrii reali producția musicalului „My Fair Lady”, semnată de regizorul Răzvan Ioan Dincă.





Cei care nu au reușit vizioneze povestea plină de umor și sensibilitate a musicalului „My Fair Lady” sunt invitați să trăiască această experiență extraordinară pe 2 octombrie.



Biletele pot fi achiziționate din rețeaua Iabilet.ro, precum și de la magazinele Flanco, Diverta, Cărturești, stația de metrou Unirii 1, magazinul Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet, de la terminalele Selfpay, la prețuri variabile în funcție de categoria de loc.

Spectatorii care doresc să participe la acest spectacol alături de cei dragi pot profita de pachetele „Friends and family”, pentru care se aplică un preț special. La peste 8 bilete cumpărate, clientul va beneficia de o reducere de 20%, iar la mai mult de 4 bilete cumpărate se va aplica o reducere de 15%.



DISTRIBUȚIE

Irina Baianț

Ernest Fazekas

Adrian Nour

Ecaterina Ladin

Ionuț Burlan

Aura Călărașu

Filip Ristovski

Irina Bucescu

Ovidiu Ușvat

Regizor | Răzvan Ioan Dincă

Dirijor | Daniel Jinga

Scenograf | Maruti Evans

Coregraf | Violeta Dincă

Designer costume | Oana Botez

Designer lumini | Daniel Klinger

Traducere | Ernest Fazekas



Peste 70 de artiști, cântăreți, actori, dansatori

Orchestră LIVE

200 de costume



Cu o distribuție de excepție, scena Sălii Palatului va deveni universul în care se va derula una dintre cele mai frumoase povești ale tuturor timpurilor.



Musicalul „My Fair Lady” este bazat pe textul piesei de teatru „Pygmalion”, scris de George Bernard Shaw, având ca personaj principal o figură din mitologia greacă, Pygmalion, care s-a îndrăgostit de o sculptură creată de el, iar aceasta a prins viață. Shaw a scris piesa în 1912, iar premiera a avut loc la Hofburg Theatre din Viena, pe 16 octombrie 1913.



Considerat astăzi unul dintre cele mai longevive și de succes musicaluri, „My Fair Lady” a avut premiera mondială pe Broadway (New York) pe 15 martie 1956 și pe West End (Londra) doi ani mai târziu, devenind o legendă în lumea spectacolelor muzicale.



Spectacolul de pe Broadway are în portofoliu 7 Premii Tony (6 dintre ele pentru versiunea originală), printre care „Cel mai bun musical” și „Cea mai bună regie”, un Theatre World Award, 5 Premii Olivier (pentru reluarea londoneză din 2001) și peste 2.700 de reprezentații în total pentru producția originală – un record absolut pentru acele vremuri.



În prezent, celebrul musical este inclus în repertoriul teatrelor din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite ale Americii unde, în anul 2018, aproape toate reprezentațiile de pe Broadway s-au jucat cu casa închisă, spectacolul poziționându-se de mai multe ori ca lider al vânzărilor.



Spectatorii o vor putea admira pe soprana Irina Baianț interpretând rolul Elizei Doolittle, o tânără florăreasă din Londra care ia lecții de dicție de la profesorul de lingvistică Henry Higgins. Profesorul, un personaj fascinant ce prinde viață în interpretarea magistrală a actorului Ernest Fazekas, pariază din amuzament că o poate transforma într-o adevărată doamnă. Sub incidența constantă a unor momente savuroase ale comicului de limbaj și de situație, spectacolul va fi completat de artiști de notorietate, precum: Adrian Nour (Colonelul Pickering), Ecaterina Ladin (Mrs. Pearce), Ionuț Burlan (Alfred Doolittle), Aura Călărașu (Mrs. Higgins), Filip Ristovski (Freddy Eynsford Hill), Irina Bucescu (Ms. Eynsford Hill) și Ovidiu Ușvat (Zoltan Karpathy).



Actuala montare a spectacolului a fost pusă prima dată în scenă în 2016, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la premiera mondială a musicalului, reprezentația bucurându-se de succes și de aprecieri atât în rândul publicului, cât și al criticilor de specialitate.



Foto: Oana Radu Turcu