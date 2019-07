“Moldovenii” se pregatesc sa cucereasca publicul!

Se filmeaza de zor pentru serialul de comedie “Moldovenii”, ce va fi difuzat in aceasta toamna la Kanal D. Personajele si-au intrat in drepturi in satul care palpita intr-un mod nefiresc pentru oamenii obisnuiti cu rutina mediului rural. In centrul actiunii se afla doi prieteni aproape nedespartiti, padurarul Mitica, interpretat de Petronel Gabriel Gongeanu, si Cornel, interpretat de Iulian Mehedint. Cei doi se intrec in ispravi spre amuzamentul tuturor. Daca Mitica face eforturi sa se raporteze la o conduita morala, Cornel este insa genul de persoana care tine cont doar de nevoile sale imediate. In viata reala, Petronel si Iulian sunt prieteni foarte buni, cumva amicitia lor s-a transferat personajelor memorabile pe care le interpreteaza in serial.“Eu si Iulian am inceput sa lucram impreuna din 2016, dar ne cunoastem din copilarie. Suntem amandoi foarte atrasi de viata rurala, aici gasim tipologii care ne inspira in permanenta”, spune Petronel Gabriel Gongeanu."Ne cunoastem de 14 ani, am copilarit impreuna. Petronel era un tanar ambitios, ca si acum, isi dorea sa bucure oamenii, sa-i faca ferciti. Eu am fost mai sobru, mai timid, cu timpul am devenit mai curajos.Imi doresc foarte mult ca, prin acest serial, , sa ajungem la cat mai multi oameni, sa-i facem sa rada cu pofta", a declarat Iulian Mehedint.Mitica este plin de avant si idei si reuseste sa ii faca viata grea Auricai (Andreea Lodba), femeie cu frica lui Dumnezeu si muncitoare. Casatoria celor doi este pusa la incercare mai ales atunci cand Mitica lasa treaba in favoarea sticlelor de vin.Viata acestui sat, din inima Moldovei, nu ar avea savoare fara prezenta unui primar, Ghita Spagoveanu (interpretat de Radu Tibulca), care cauta mereu sa profite de naivitatea satenilor, iar cand pare sa-i reuseasca planul, apare brusc justitiarul Mitica, care ii pune bete-n roate.Preotul satului (Vasile Pantiru) si Dascalul (Claudiu Dobrita) sunt si ei figuri importante in economia serialului, care vor spori efectul comic al scenariului. Vom reveni, in curand, cu mai multe detalii despre personaje, dar si despre cei care le dau viata.