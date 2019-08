MercatoComunale și Mastercard își așteaptă oaspeții în satul de vacanță din centrul capitalei

Mastercard, companie de tehnologie în industria globală de plăți, este partener principal al MercatoComunale, satul de vacanță din București, un spațiu urban și contemporan unde clienții au la dispoziție o largă varietate de opțiuni de petrecerea a timpului, de la orele târzii ale dimineții până seara, când atmosfera le oferă cadrul perfect de relaxare.

Parteneriatul face parte dintr-o inițiativă amplă a Mastercard de promovare și încurajare a utilizării cardului ca modalitate de plată sigură, comodă, rapidă și eficientă, ce conduce la un grad ridicat de fiscalizare.



„Conceptul MercatoComunale ne-a convins imediat pentru că am remarcat o mare compatibilitate între personalitățile celor două branduri – fie că suntem la o întâlnire de business informală, în pauza de prânz, la o întâlnire cu prietenii sau am ieșit împreună cu familia, ne dorim ca experiența să fie plăcută, firească, relaxată. Iar acest lucru se aplică, bineînțeles, și procesului de plată. Prin urmare, acest parteneriat este o continuare firească a tuturor inițiativelor lansate pentru încurajarea metodelor de plată moderne și, totodată, un demers în urma căruia ne propunem să transformăm plata cu cardul într-un gest de normalitate, oferind, prin tehnologia contactless, alternativa perfectă la plata în numerar, un beneficiu major pentru business și pentru consumatori – timp mai scurt la tranzacționare și siguranța deplină a plăților”, a spus Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România.



“Am construit MercatoComunale pornind de la ideea de comunitate și suntem convinși că astfel de proiecte au potențialul de face viața în oras cât mai plăcută. MercatoComunale este conceput ca o piață contemporană cu food trucks, producători locali de ingrediente, bere artizanală și multe alte activități gândite pentru toți membrii familiei.

Cu ajutorul partenerului principal Mastercard, am reușit să transformăm un spațiu complet nefolosit în centrul orașului, dar și să realizăm prima experiență complet cashless din oraș. La MercatoComunale acceptăm doar plata cu cardul, tocmai pentru a demonstra că publicul local este foarte deschis către noile tehnologii”, a declarat Răzvan Crișan, Co-fondator Kane Group.



MercatoComunale este un spațiu versatil, care îmbină cea mai bună selecție de food trucks (The Bun, Goodfellas, Taverna Sarbului, Burger Van, Vicecream, Meatbusters), dar și o selecție amplă de bere craft, specialități coffee brew, un spațiu de co-working gratuit relaxant, o zonă de farmers market ce reunește producători locali (Cooperativa Varăști, Artesana, Kredenz, Pain Plaisir), designers shop Band of Creators, concerte acustice sau DJ sets, party-uri, workshop-uri tematice sau pentru copii, pop-up shops, și o serie de lounge-uri de relaxare, inclusiv Priceless Lounge by Mastercard.

În plus, în fiecare marți este Priceless Tuesday la MercatoComunale, ceea ce înseamnă că cei care plătesc cu cardul Mastercard la barul din locație, beneficiază de 50% reducere, în intervalul 18:00 – 23:00. Toate acestea, pe Strada Gheorghe Polizu, nr, 28-34, în București.