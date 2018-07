LADY LESHURR, LITTLE SIMZ, SUBCARPAȚI ȘI MULȚI ALȚII PE SCENA RED BULL MUSIC

Lady Leshurr (UK), Little Simz (UK) și proiectul „Culese din Cartier” - Subcarpați, Cred Că Sunt Extraterestru, Frații Grime, Fantome, Basska, Argatu’ și Moș Martin, Celula de Criză și Hanu’ cu Bragă - sunt numele confirmate pentru scena Red Bull Music, o nouă scenă la Summer Well, care se va desfăşura în zilele de 11 şi 12 august pe domeniul Ştirbey din Buftea.

Red Bull Music sărbătorește anul acesta 20 de ani de inițiativă în muzică. Proiecte culturale curajoase, genuri muzicale diverse, artiști inovatori, pe scurt, două decenii de când Red Bull Music susține minți creative și proiecte muzicale unice.Producător și interpret, Lady Leshurr domină scena rap britanică. E peste tot în ultimii ani, de la primele pagini din presa insulară la afișele celor mai mari festivaluri. Viralizarea seriei sale freestyle, Queen's Speech (118 milioane vizualizări cumulate pe YouTube) a propulsat-o în atenția fanilor și i-a atras laudele criticii de specialitate: "Strălucit! […] Cel mai bun freestyle din 2015" (Spin). Născută în Birmingham, și-a transformat pasiunea pentru poezie în premisele unei carierei muzicale. A ales rapul. Primul său mixtape a fost scos sub numele Lady L, la 14 ani. Pe-atunci, lăsa copii în autobuze în speranța că oamenii o vor asculta. Ulterior, o parodie pe YouTube a piesei "Look At Me Now" (Chris Brown & Busta Rhymes, azi amândoi mari fani Leshurr) atinge 100.000 de vizualizări în doar jumătate de zi și îi aduce o ofertă de contract de la Atlantic Records, pe care o refuză. În 2016, Lady Leshurr e implicată în proiectul RBMA UK Tour, Girls in Grime, produs la Red Bull Studios din Londra. Lirismul, versurile acide, inteligente, prezența scenică incendiară o transformă în genul de artist care face publicul să explodeze.Londoneza Little Simz are o ascensiune surprinzătoare în peisajul hip-hop din UK. La doar 11 ani, ridica audiența în picoare pe scena școlii Islington Academy, aceeași școală pe care a urmat-o și Leona Lewis. Scoate piese pe bandă rulantă de la 16 ani. Debutează în 2010 cu mixtape-ul Stratosphere. Mixul BLANK CANVAS e lansat în premieră internațională pe blogul lui Jay Z în 2013. Înșiră colaborări după colaborări cu nume de referință și primește recenzii entuziaste de la colegi de breaslă precum Dizzee Rascal sau Kendrick Lamar, care îi aplaudă talentul excepțional în 2015, când Simz face echipă cu ScHoolboy Q în turneul său Oxymoron din UK. Același an marchează lansarea primului său album, “A Curious Tale of Trials + Persons”, sub label-ul Red Bull Music Publishing, un disc ce explorează la un nivel profund succesul, creșterea, dar și dezavantajele popularității.“Stillness in Wonderland”, albumul său lansat la finalul anului 2016, inspirat de “Aventurile lui Alice în Țara Minunilor” este susținut de o carte de benzi desenate și o expoziție de artă. În 2017, cântă în deschiderea Gorillaz în turneul lor Humanz Tour. Simz nu așteaptă însă neapărat colaborări sau orice alt tip de ajutor din partea industriei. Ea-și vede de drum în propriul său fel. Influențele din copilărie, perioadă de care nu e foarte departe, Missy Elliott, Lauryn Hill, Tupac, Nas, Jay-Z, se regăsesc în continuare în sound-ul ei, pe care artista îl descrie atât rap, cât și experimental, ilustrat de exemple precum sumbrul Dead Boy sau Gratitude.După ce i-am văzut în Red Bull Tour Bus, Subcarpați revine pe scena Red Bull Music cu show-case-ul “Culese din cartier”. Un grup de prieteni care face muzică și care încercă să descopere puțin câte puțin "cine suntem noi, față în față cu muzica tradițională, față în față cu viața de zi cu zi", ei sunt cei care sapă mai adânc în moștenirea lăsată de cei care au locuit pe aceste meleaguri, indiferent de etnie sau de naționalitate. Sunt Subcarpați, Cred Că Sunt Extraterestru, Frații Grime, Fantome, Basska, Argatu’ și Moș Martin, Celula de Criză și Hanu’ cu Bragă și vin la Red Bull Music duminică, pe 11 august, cu o producție specială. Lady Leshurr și Little Simz vor intra pe scena Red Bull Music sâmbătă, pe 11 august.Red Bull Music sărbătorește anul acesta 20 de ani de inițiativă în muzică. Programul promovează diversitatea culturilor și a genurilor muzicale, precum și mințile transformative care le pun în mișcare. Festivalurile, workshop-uri educative, colaborările dintre artiști și miile de alte inițiative reunite sub umbrela Red Bull Music sprijină comunități artistice locale din întreaga lume.Abonamentele la Summer Well pot fi cumpărate din reţeaua Eventim, la preţul de 297 de lei.