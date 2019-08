“Imi place dansul” va avea marea premiera sambata, 31 august, de la ora 20:00!

In fiecare sambata si duminica, de la ora 20:00, Beatrice Rancea, Emil Rengle, Cocuta si CRBL vor evalua performantele artistice ale concurentilor inscrisi in cea mai antrenanta competitie a dansului

Pregatirile pentru show-ul “Imi place dansul”, care va debuta la Kanal D sambata, 31 august, la ora 20:00, au intrat in linie dreapta, doar cateva zile ne mai despart de cea mai antrenanta competitie a dansului. Show-ul prezentat de Victor Slav si Cristina Mihaela Dorobantu va fi difuzat incepand din 31 august, in fiecare sambata si duminica, de la ora 20:00, la Kanal D.Beatrice Rancea, Emil Rengle, Cocuta si CRBL, juratii cu o cariera impresionanta in domeniul dansului, coregrafiei, sunt gata sa analizeze si sa puncteze prestatiile artistice ale concurentilor care vor pasi in platoul emisiunii “Imi place dansul”. Cei inscrisi in competitia dansului vor avea parte de o experienta ce ii va ajuta sa evolueze, sa isi exploateze la maximum potentialul artistic si, de asemenea, sa demonstreze atat juratilor, cat si milioanelor de telespectatori cat de pasionati sunt de arta dansului.Coregrafiile spectaculoase, pe stiluri diferite de dans, vor putea fi admirate intr-un platou impresionant, special creat pentru acest show care va face deliciul publicului in aceasta toamna.Nu pierdeti, incepand din 31 august, spectacolul total al dansului, fiti alaturi de concurentii care vor face totul pentru a va cuceri prin prestatiile lor artistice.Show-ul va putea fi urmarit in fiecare sambata si duminica, de la ora 20:00, la Kanal D.