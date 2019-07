Imagini, in premiera, de la filmarile pentru serialul de comedie realizat de Kanal D in colaborare cu trupa „3 Chestii”

Productia se va numi „Moldovenii” si va fi programata in grila de toamna a statiei

Au inceput filmarile pentru serialul de comedie al toamnei, realizat de Kanal D in colaborare cu trupa „3 Chestii”, iar numele ales pentru serial, „Moldovenii”, este in stansa legatura cu spatiul rural in care se petrece actiunea productiei si cu limbajul specific zonei. Intr-un sat din apropierea Iasiului, actorii si-au luat in primire cadrele perfecte pentru ca intamplarile comice prin care vor trece personajele sa fie credibile si cat mai autentic moldovenesti. Iata si primele imagini de la filmarile pentru serialul ”Moldovenii”.Pe colbul ulitelor, in interioarele caselor batranesti sau ale celor recent construite, actorii pun cap la cap secventele menite sa ii faca sa rada cu lacrimi pe romani. Dincolo de comicul de situatie, cel de limbaj deriva din accentul moldovenesc inconfundabil si din expresiile neaose, pline de haz.Lumea satului, atinsa de „ vraja” celor mai noi tehnologii, dar si de interese institutionale oculte si de obiceiuri imprumutate de la oras, se zguduie de ras, ramane muta de uimire, se misca in ritmul naturii dar, mai ales, in ritmul naturii umane.Sursele de inspiratie pentru scenariul serialului „Moldovenii” sunt aspectele vietii de zi cu zi a satenilor, slabiciunile omenesti, atmosfera rurala, dominata de figuri centrale ale lumii satului: preotul, dascalul, primarul, omul de rand.Trupa „3 Chestii” a generat un adevarat fenomen in mediul online si este alcatuita din oameni creativi si pasionati de ceea ce fac: Petronel Gabriel Gongeanu, Iulian Mehedinț, Radu Țibulca, Vasile Panțiru, Andreea Lodbă, Claudiu Dobriță, Aida Ioana Cojocariu si Bogdan Burțila.Prin serialul „Moldovenii”, Kanal D isi propune sa suprinda si de aceasta data, translatand si adaptand viziunea din online in televiziune, mixand astfel doua medii care se potenteaza reciproc.