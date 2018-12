Holograf - special exclusive show - Hard Rock Cafe

Pe 10 decembrie de la ora 21:30 Holograf va asteapta la Hard Rock Cafe la un show cu totul si cu totul special plin de surprize si de hiturile care i-au facut celebri! Pentru un eveniment special, nu avem mese in fata scenei.

Biletele au urmatoarele preturi:





- Cu loc la masa in sala: 139 lei (doar 200 de bilete)

- Fara loc, in fata scenei pe ringul de dans: 69 de lei





Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.Pentru grupuri mari se acorda discounturi!





Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.





Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32





Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare.