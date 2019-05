Finala Ferma – Un nou început!, cel mai urmărit program din România joi seara!

Ultima ediție Ferma – Un nou început! și-a desemnat, joi seara, câștigătorul: Marius Crăciun! Iar alegerea telespectatorilor a fost și ea la fel de clară, PRO TV a câștigat detașat duelul audiențelor, pe toate categoriile de public, la mare distanță față de televiziunea de pe locul doi.

Lupta dintre Cătălin Moroșanu și Marius Crăciun a ținut românii cu sufletul la gură. După 50 de ediții în care au fost cu ochii pe aventurile, tensiunile, certurile, flirturile și probele din fermă, fermierii și-au încheiat misiunea. Marius Crăciun este Fermierul Anului și a câștigat premiul în valoare de 50.000 de euro!“Victoria în fața lui Moroșanu a fost uimitoare. Am simțit ca a fost un duel bărbătesc și amândoi am luptat până la ultima suflare pentru a câstiga. Sunt onorat că am avut parte de acest duel contra unui mare luptător. Cu o parte din marele premiu voi plăti ratele familiei, iar cu cealaltă voi acoperi o parte din creditul ipotecare pe care-l am pentru apartament”, a spus Marius Crăciun despre victoria de la Ferma – Un nou început!.Ediția de joi seară a obținut un record de audiență: cea mai mare cotă de piață de la lansarea emisiunii la PRO TV, în anul 2015! Ferma – Un nou început! a obținut, pe segmentul publicului comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, 12.0 puncte de rating și 35.1% share, în timp ce televiziunea de pe locul secund a avut cifre de peste 2 ori mai mici: numai 4.6 puncte de rating și 13.5% share.La nivel național, aproximativ 1.9 milioane de români au urmărit Ferma – Un nou început! în fiecare minut, iar în cel mai urmărit minut al ediției, la 23:04, aproximativ 2.2 milioane de telespectatori urmăreau ultimul duel al sezonului.