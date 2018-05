Dana Săvuică își lansează cartea de debut: « Din călătoriile unei femei cu suflet de copil »

Editura Univers vă invită joi, 31 mai, la ora 11:00, la standul Editurii Univers de la Bookfest, Pavilionul B2, Romexpo unde va avea loc lansarea cărții Danei Săvuică, «Din călătoriile unei femei cu suflet de copil».

Undeva în Sri Lanka, într-un alt timp, o fetiță urmărește cu privirea mărită de teamă o procesiune rituală de elefanți. O vom revedea, în alte secvențe, asistând la erupția unui vulcan în Indonezia, jucându-se cu un câine numit Akbar, învățând din zbor cuvinte și expresii în limbile unor țări exotice. O vom regăsi în Cipru, în momente tensionate, când un avion cu echipaj românesc riscă să fie aruncat în aer de teroriști, dar tatăl fetiței reușește să salveze prin negocieri viața a peste o sută de oameni.După ani și ani, fetița va deveni un model de succes, va face carieră în TV și lumea modei și va călători prin lume. O parte dintre aceste călătorii, întrețesute cu povești din trecut, au ajuns între coperțile acestei cărți. În final, într-un templu budist, un personaj enigmatic care nu este decât un mesager îi va dezvălui un secret care îi va schimba percepția despre trecut și viitor.În cartea scrisa de Dana Săvuică veţi găsi diverse pasaje interesante și pline de mister. “Las șalul să cadă pe nisip. Sunt goală. Corpul meu este una cu natura. Așa cum s-a născut. Liber. Gol. Mă îndrept ușor spre infinitul apelor. Valurile îmi înconjoară corpul, dându-mi o senzație de ușoară amețeală în freamătul curenților marini. Copilul din mine râde. Este fericit. Mă bucur de viață. Cu un strigat, mă arunc în ocean. Am o întâlnire dincolo de orizontul meu… ”, scrie vedeta in cartea ei de debut «Din călătoriile unei femei cu suflet de copil». Întreaga poveste o veţi afla doar răsfoind-o!„Această carte am scris-o de multe ori în vis. Îmi doream demult să aștern pe hârtie amintiri, gânduri, chiar și fantezii. Am reușit să o scriu într-un an de zile, încurajată de echipa fantastică a Editurii Univers. Un alt imbold a fost și faptul că tatăl meu a acceptat să redau în carte câteva dintre evenimentele mai speciale din cariera lui de diplomat, la care noi, familia, am asistat. Poate am continuat să scriu de rușine, ca să nu-l dezamăgesc pe tata. Deși în lumea mea, văzută din afară ca strălucitoare, ușoară și poate chiar superficială, un astfel de demers serios ar putea ridica semne de întrebare. Despre asta este vorba în carte. Despre temeri și felul în care am trecut peste ele. Despre evoluția mea ca om, pornind de la copilul care am fost și care, trag nădejde, încă există în sufletul meu.Cartea este o autoficțiune, o călătorie în timp a unui copil dintr-o familie de diplomați provenind dintr-o țară comunistă. Un copil ajuns într-o lume diametral opusă celei pe care o cunoștea, descoperind-o in tari precum Indonezia si Sri Lanka. Am scris această carte din suflet. Cu multă emoție și sinceritate, dar pigmentată si cu ficțiune, schimbând personaje, locuri sau fapte. Până la urmă, cu toții ne inspirăm din viață, dar ceea ce îmi place mie cel mai mult este că scrisul mă lasă să evadez, să explorez, să fantasmez fără să îmi impună granițe. Sper ca fiecare cititor să simtă emoția din această carte și să empatizeze cu ea”. (Dana Săvuică)Invitaţii speciali care se vor adresa publicului la evenimentul de lansare sunt :Dl. Dan Boerescu, scriitor și jurnalist; E.S Ambasador George Săvuică- tatăl scriitoarei.Formator de opinie în diverse domenii, Dana Săvuică are o vastă experienţă profesională, acumulată în cei douăzeci şi cinci de ani de carieră în TV, modă şi business. Este cunoscută publicului datorită emisiunilor sale TV de succes. A organizat primul festival de modă internaţional din Bucureşti, „East on Catwalk“, având‑o ca ambasador onorific pe actriţa Catherine Deneuve, cu participarea a zeci de designeri din Europa.În 1997, Dana Săvuică a lansat prima şcoală de bune maniere şi dezvoltare personală din România precum și o agentie de fotomodele. Din 2007, Dana s‑a lansat ca antreprenor, dezvoltându‑şi propriul brand, „Etiquette by Dana Săvuică“, care şi‑a pus amprenta asupra unor colecţii de haine, accesorii, parfumuri şi cosmetice. Se implică activ în campanii sociale şi activităţi pro‑bono pentru strângerea de fonduri destinate unor organizaţii non‑profit precum Hospice Casa Speranţei, Hope and Homes for Children și îşi împărtăşeşte stilul de viaţă pe cele două conturi de Facebook, pe Instagram, YouTube şi pe video‑blogul www.danasavuica.ro. Dana Săvuică a participat alături de opt autoare la antologia Cum e să fii fată (Editura Univers, septembrie 2017). La sfârșitul anului trecut a obținut Premiul pentru debut scriitoricesc la Gala Performanței & Excelenței, 2017 pentru textele publicate în antologie.