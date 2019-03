Concertul Billy Corgan (Smashing Pumkins) de la Bucuresti isi modifica data

Datorita unor schimbari de ultim moment in programul lui Billy Corgan, concertul se muta de pe 8 pe 9 iulie tot la Arenele Romane. Biletele deja cumparate raman valabile si restul de detalii la fel.

Solistul Smashing Pumpkins, Billy Corgan, vine la Bucuresti pe 9 iulie la Arenele Romane pentru un show exclusiv unde va prezenta live toate hiturile trupei care l-a consacrat dar si piese din cariera sa solo de pe toate albumele.





Castigator a doua Premii GRAMMY, binecunoscutul interpret, compozitor si solist The Smashing Pumpkins, Billy Corgan a anuntat in aceasta ca turneul sau solo din Europa va ajunge la Paris, Dublin, Bucuresti si multe alte oraste. Astazi a mai anuntat 3 noi concerte in Italia. In aceasta vara, Corgan va porni turneul sau solo acustic prin Europa care va incepe pe 17 Iunie in Glasgow, Scotia si se va incheia pe 8 Iulie in Bucuresti, Romania.

Aceste concerte intime il vor avea in prim plan pe Corgan care va interpreta piese de la The Smashing Pumpkins, Zwan, WPC si altii. In toamna anului 2017, Billy Corgan si-a inceput turneul solo in America de Nord ce a inclus opriri in Los Angeles, New York, Chicago, San Francisco si multe alte orase. Billy a lansat al doilea sau album solo, Ogilala pe 13 Octombrie 2017 si este disponibil AICI prin BMG. Albumul, produs de Rick Rubin si inregistrat la studiourile Shangri La din Malibu, CA, reda vocea inconfundabila a lui Corgan si o linie melodica domoala, dar bogata cand vine vorba de chitara acustica pian si alte instrumente cu coarde. 'Nepretentios si intim si, cel mai important, Corgan domina albumul cu vocea sa unica pe care putini in anii '90 ar fi vazut-o capabila de un tempo romantic.' NPR William Patrick Corgan este cantaret, compozitor, producator si solistul cunoscutei formatii de rock alternativ The Smashing Pumpkins.

Infiintata in Chicago, IL in 1988, trupa a lansat albumul de debut Gish in 1991 si a cunoscut succesul de masa in 1993 cu albumul Siamese Dream care a primit 3 Discuri de Platina si cu albumul Mellon Collie and the Infinite Sadness din 1995 care a primit 10 Discuri de Platina. Dupa desfintarea trupei in 2000, Corgan a pus bazele trupei de rock alternativ Zwan inainte de a lansa albumul sau de debut TheFutureEmbrace, apoi, in 2005 a reformat The Smashing Pumpkins.Cu peste 30 de milioane de albume vandute, premii MTV Video Music si American Music dar si cu doua premii Grammy, trupa ramane una dintre cele mai influente formatii de alternativ din toate timpurile

Biletele se pun in vanzare pe iabilet.ro la urmatoarele preturi:

- Earlybird: 69 lei Cat C, 89 lei Cat B, 119 lei Cat A + taxe 5 lei

- Presale: 89 lei Cat C, 109 lei Cat B, 139 lei Cat A + taxe 5 lei

- La acces: 100 lei Cat C, 130 lei Cat B, 150 lei Cat A

Cat A - cu loc pe scaun in sectoarele K si E. Include bratara textila cu artistul, poster color si acces in locatie cu 30 de minute inainte

Cat B - fara loc, in fata scenei. Include bratara textila cu artistul

Cat C - cu loc sau fara loc in spatele categoriei B, in Arena

La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga taxa de 5 lei.

Pentru acest show datorita configuratiei speciale a evenimentului, se pun in vanzare doar 3000 de bilete.Numarul de bilete din Cat A si Cat B e limitat la 500 de bucati din fiecare categorie.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.

Online pe www.iabilet.ro puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.

