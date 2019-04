Concert IRIS: Lumea toată e un circ in Hard Rock Cafe

IRIS canta pe 16 aprilie la Hard Rock Cafe din Bucuresti si prezinta fanilor showul: "Toata lumea e un circ".

Titlul show-ului este inspirat de albumul cu acelasi nume, lansat in octombrie 2018. Aceasta noua productie este o reinventare a trupei in componenta actuala si ofera un nou suflu muzical ce se imbina perfect cu acordurile clasice marca IRIS , totul pentru a inspira noua generatie a publicului rock dar si fanii sustinatori de-o viata ai formatiei. Invitate speciale sunt Aura Dănciulescu (Scarlet Aura) si Elize Manda (No Stress).Pe parcursul a mai bine de o ora jumatate, publicul se va bucura de un spectacol marca IRIS, de energia formatiei, in care acordurile muzicii vor face ca auditoriul sa experimenteze multiple sentimente si stari inspirate din realitatea contemporana.IRIS sunt:Costi Sandu - voceNelu Dumitrescu – tobe(membru fondator)Andrei Balasa - chitara soloGeorge Costinescu - chitara basRelu Marin - clapeCristi Dumitrescu - tobeBiletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C.Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.Online pe www.iabilet.ro , puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.- VIP: 89 de lei, cu loc la masa in fata scenei (doar 80 de locuri)- Acces General: 59 de lei, cu loc la masa in sala- Fara loc: 59 de leiVino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artistii tai preferati si sa te bucuri de muzica lor, într-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care îsi reamintesc de legendele muzicii si calitatea sunetului îti garanteaza cea mai placuta experienta live.Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr.32Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare.