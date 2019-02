Concert Compact in Hard Rock Cafe

Vino la Hard Rock Cafe să asculţi „Fata din vis,” „Cântec pentru prieteni,” „Eşti totul pentru mine” sau „Pe tine te-am ales” dar si cel mai recent hit al trupei "La multi ani, iubirea mea", piesa cu cu sute de mii de vizionari pe Youtube, în interpretarea inconfundabilă a lui Paul Ciuci, vocea care a făcut celebre aceste refrene. Vei fi aproape de artiștii tăi preferați și te vei bucura de muzica lor, într-o atmosferă unică. Show-urile explozive, colecţia impresionantă de suveniruri care îți reamintesc de legendele muzicii și calitatea ireproșabilă a sunetului îţi garantează cea mai placută experienţă live.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C.Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.Biletele au următoarele preţuri: