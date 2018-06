Luni, 18 iunie, Kanal D lanseaza cea mai delicioasa competitie, „Cine-i Chefu'?" (titlul original: „My Wife Rules"), un format international de succes ce imbina talentul culinar cu umorul, distractia si premiile uriase! Trei perechi (sot si sotie/iubit si iubita) vor concura sub atenta supraveghere si indrumare a lui Chef Foa. „Copilul – minune" al bucatariei, cum a fost supranumit, are o vasta experienta culinara si reuseste de fiecare data sa faca un adevarat spectacol din demonstratiile sale de virtuozitate in acest domeniu. Show-ul va fi difuzat in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 17:00.Emisiunea „Cine-i Chefu?'" detine ingredientele pentru a schimba perceptia in ceea ce priveste cooking show-urile, prin combinatia inedita de aspecte pur culinare, relatii intre membrii unui cuplu, comicul de situatie, miza si emotiile unui veritabil concurs cu premii consistente. La fiecare editie, cuplul castigator pleaca acasa cu 1000 de Euro. Dincolo de componenta de entertainment, in timpul emisiunii telespectatorii vor putea afla o serie de trucuri culinare extrem de utile in viata de zi cu zi, sfaturi si retete direct de la Chef Foa.Chef Foa le va spune reteta exacta doar celor trei concurente, urmand ca acestea sa isi indrume partenerii prin intermediul castilor audio, fara ca ei sa stie ce produs final trebuie sa le iasa din maini.Concurentele nu au voie sa isi noteze nimic, asa ca trebuie sa fie foarte atente la indicatiile chef-ului pentru ca apoi sa transmita partenerilor informatia corecta. La final, cele trei concurente trec printr-o noua incercare: legate la ochi, ele vor gusta din cele trei preparate si vor oferi note celor trei „bucatari".Cuplurile interesate sa participe in emisiune pentru a castiga premiul pus la bataie, de 1000 de Euro la fiecare editie, dar si pentru distractia garantata, se pot inscrie in continuare pe pagina casting.kanald.ro