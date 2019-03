Dupa succesul inregistrat anul trecut, cu Maluma si Luis Fonsi, festivalul "El Carrusel" 2019, editia a 2-a, aduce, in perioada 27 – 30 iunie, pe scenele de la Romexpo – Bucuresti, 4 zile de distractie, cu artisti de top, din sfera industriei muzicale internationale

Intr-o epoca in care colaborarile dintre diverse stiluri muzicale domina topurile, festivalul “El Carrusel” va reflecta acest aspect cu un lineup unic care pune accent pe pulsul tinerei generatii.



Artistilor deja anuntati, J Balvin, Nicky Jam si Ozuna, li se vor alatura emblematicii Black Eyed Peas, rapperii Rae Sremmurd (Swae Lee and Slim Jxmmi), Young Thug, dar si Diplo, recent castigator al premiului Grammy, care va electriza publicul si imparti aceeasi scena cu multi dintre artistii cu care a colaborat recent.



Festivalul "El Carrusel" 2019 devine singurul eveniment muzical

care aduce, in acelasi loc, ritmuri de latino, urban, trap, electro, cu un line-up format din cei mai influenti artisti ai momentului.

Anul acesta, organizatorii au pregatit 4 zile de distractie, cu concerte de top, pe mai multe scene, dar si un parc de distractii, zone de foodcourt, arta si relaxare, destinate tuturor categoriilor de varsta, unde multiculturalismul va imbratisa creativitatea libera.



Ca o noutate in acest an, festivalul “El Carrusel” va oferi publicului sansa de a petrece toata noaptea, printr-o serie de show-uri after-party exclusive, in sala legendara a cupolei, adiacenta scenei principale. Imediat dupa miezul noptii, aceste petreceri vor completa lista celor mai populare piese, ce vor mentine atmosfera de sarbatoare pana la rasaritul soarelui.



Accesul va fi permis, zilnic, incepand cu orele 14.00, iar ineditul va fi dat de after party-urile de dupa miezul noptii, care vor tine pana in zori.



Biletele au fost puse spre vanzare, in reteaua EVENTIM si online, si sunt

sub forma de abonament pentru toate cele 4 zile, dupa cum urmeaza:



General Admission - 330 lei



Golden Circle - 430 lei





Dupa epuizarea contingentului, biletele vor fi disponibile doar la pret intreg:



General Admission - 380 lei



Golden Circle - 480 lei



VIP Ticket - 720 lei



Trupa Black Eyed Peas, premiată cu multe discuri de platină, deţine 6 premii Grammy, iar albumele ei au fost vândute în peste 75 de milioane de exemplare în întreaga lume. Totodată, hitul “I gotta feeling” a primit Discul de Diamant. Primul lor hit a fost single-ul "Where Is The Love?" din 2003, urmat de o serie lungă de hituri internaţionale, cum ar fi „Pump It”, „Let’s Get It Started”, „I Gotta Feeling”, „Don’t Stop the Party”, „Meet Me Half Way”, „Boom Boom Pow”, „My Humps”.

Este una dintre puţinele trupe care a ocupat simultan locul 1 şi 2 în Billboard Hot 100. La concertul susţinut pe plaja Ipanema din Rio de Janeiro au participat peste un milion de spectatori, iar concertul de la Cupa Mondială din 2010 a fost urmărit de peste 700 milioane de telespectatori. Grupul american se situeaza astfel în topul trupelor cu cele mai impresionante prestaţii live., recent premiat cu primul lui Grammy, este co-fondator al trupei MAJOR LAZER si este cunoscut pentru numeroasele colaborari cu Skrillex, Justin Bieber, Justin Timberlake, Gwen Stefani, Tinie Tempah, Madonna,Beyonce, Usher si Snoop Dog. Rae Sremmurd este o trupa trap, formata din fratii Swae Lee si Slim Jxmmi. Duo-ul a debutat in 2014 cu piesa “No Flex Zone” si de atunci au lansat hit-uri constante, de la "No Type", la viralul "Up Like Trump" (o piesa despre presedintele Americii, Donald Trump). Hitul care i-a propulsat pe primul loc in Billboard 100 a fost „Black Beatles”, in mare parte datorita trendului cu „Mannequin Challenge”, unde a rulat aceasta piesa.Young Thug, rapper-ul de origine americana, cu un stil vocal excentric, a cunoscut succesul dupa colaborarile cu Gucci Mane, Birdman, Richie Homie, Trick Daddy, Kayne West sau Travis Scott, fapt ce l-a dus in topurile celor mai cunoscuti artisti de gen, din intreaga lume.este printre cele mai emblematice artiste latino, de la ora actuala, castigatoare a unui premiu Latin Grammy, cunoscuta pentruhit-urile "Ahora Me Llama", "Mi Cama" sau colaborarile la "Dame tu cosita" feat Pitbull, "Hello" feat Ozuna, "Calypso" (Remix) feat Luis Fonsi sau "Creeme" feat Maluma., duo-ul originar din Puerto Rico, au cunoscut succesul, in 2004, cu primul lor album "Motivando a la Yal", pentru care au castigat Discul de Aur, dar si notorietate la nivel mondial, pentru stilul lor raggaeton.Cei doi au colaborat cu J Balvin, Daddy Yankee, Tito El Bambino.



Eveniment prezentat de Marcel Avram, East European Production si D&D East Entertainment.