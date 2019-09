BFM sună clopoțelul!

București Fm (BFM pentru ascultătorii săi) deschide noul sezon pe 9 septembrie cu o serie de schimbări, toate create pentru a-și respecta misiunea asumată în fața publicului său încă din 1990.

"Prin modificările operate în grila de program 2019-2020 dorim să adăugăm conținut și să îl proiectăm mai eficient, on air și online, publicului țintă pe care îl vizăm. Segmentul de public căruia ne adresăm preponderent este format din oameni activi, cu vârste între 29 şi 45 de ani, dinamici, implicaţi în societate, cărora le pasă, single sau cu familie şi copii, cu o viaţă profesională plină, interesaţi de subiecte şi activităţi extra-profesionale, care activează în propriile comunităţi sau îşi doresc să o facă, cu pasiuni pe care şi le cultivă în afara job-ului, preocupaţi de un stil de viaţă sănătos pentru ei şi cei din jur", spune Flavia Voinea – Managerul postului.



BFM devine HOT AC INFO (Hot Adult Contemporary INFO)

Bucureşti FM nu este un radio pentru toţi, este radioul comunităţilor urbane creative. 98,3 este frecvența pe care se regăsesc oamenii dinamici, implicaţi în societate și în care își fac auzită vocea, cei care vor să schimbe percepţii şi mentalităţi, care dau plusvaloare comunităţilor din care fac parte.



Muzica București FM se adresează unui public matur, între 28-49 de ani. Principala schimbare pe care o aducem este îmbunătățirea conținutului muzical prin diversitatea genurilor și a decadelor abordate, dar și printr-un sound original și o atentă selecție a melodiilor, pentru a influența obiceiurile de ascultare și preferințele muzicale ale publicului pe care îl țintim în acest moment.



Formatul muzical al postului se va adapta creșterii de conținut editorial propriu și se definește ca HOT AC INFO (Hot Adult Contemporary INFO), ceea ce presupune o creștere a ponderii de informație în directă legatură cu difuzarea unui număr mult mai mare de piese, selectate riguros pe criterii de notorietate/gen/mesaj și ritm. Selecția pieselor, categoriile și playlist-ul zilnic sunt realizate de o echipă alcătuită din trei redactori cu experiență în domeniul muzical.



Matinalul – o nouă formulă

"BFM de Dimineață", matinalul care poate fi ascultat între 06.30 si 10.00, primește o nouă față, fața lui Minculescu! Ce se întâmplă dacă-l pui pe Alex, un rocker convins, lângă funky Marius…? Ies scântei!

Realizatorii matinalului, Marius Stoica și Alex Minculescu, promit artificii pe tavan, dimineața la trezire, pentru toți cei aflați pe frecvența București FM, și-ți dau un sfat: ,,Ca să ai noroc în viață, BeFM de Dimineață!”



Știri proaspete aduse de Tudor Dumitrescu, întreruperi, restricții, trafic, meteo și alte informații, rubrici cu lipici, funny stuff, fresh music și invitați cu ștaif! O nebunie de emisiune, produsă de Roxana Drăgan.

"În cadrul programului matinal vom invita în studio, ca și până acum, artiști de Top, dar și oameni care performează indiferent de domeniu, a căror activitate are relevanță pentru ascultători, oameni care inspiră și care sunt modele de urmat", a punctat Managerul BFM.



BFM susține tinerii artiști

În cadrul emisiunii "Ore deschise", între 11.00 și 14.00, Răzvan Petre pune muzică bună, dă informații soft despre evenimentele ce au loc în oraș și primește invitați în studio, artiști tineri – aflați la debut.

"Încercăm astfel să îi încurajăm pe cei care nu sunt încă într-o relație contractuală cu o casă de discuri sau care se află la începutul carierei și au nevoie de sprijin! București FM își asumă prin asta și misiunea de promotor al tinerelor talente", explică Flavia Voinea.



În Comunitate revine!

Între 14.00 si 15.00, Mihaela Ioniță și Răzvan Ursuleanu strâng rândurile „În comunitate" și te așteapta la un talkshow pe teme diverse ce ţin de comunităţile apărute în Bucureşti, dar și de subiectele majore care necesită dezbatere publică.



Schimbări și în drive-time

Emisiunea "Sens Unic", programul de drive-time de luni-vineri de la 15.00 la 19.00, îi va avea ca realizatori pe Andreea Bratu și Eugen Vrabie. Primești tot ceea ce ai nevoie să știi și ești dispus să asculți dacă ești la birou sau captiv în mașină. Noutate absolută este rubrica ,,Contre-jour” - despre fotografie și muzică, realizata de Bogdan Iorga – artist vizual, fotograf și pasionat de istorie.



BFM rocks!

Vineri între 22.00 și 24.00, Lenți Chiriac va realiza în direct emisiunea Studio Rock, cea mai veche emisiune de gen din România, care are deja un public fidel de 29 de ani de când se difuzează pe canalele radioului public.

"Serile de vineri, sâmbătă și duminică vor satisface gusturile celor care de-a lungul vremii ne-au solicitat "mai mult rock in emisiuni specializate", invocând corect rolul pe care radioul public îl are în a difuza muzică din toate genurile. Cu cele trei emisiuni realizate de Lenți Chiriac (Studio Rock, Hit Single Rock și Istoria Rockului) ne asiguram un bazin constant de ascultători vineri, sâmbătă și duminică pe tronsonul de seară, cel care suferă cel mai mult la capitolul audiență.



În același interval orar (19.00-20.00) sâmbăta vom difuza în varianta editată City Vibes by București FM concertul organizat de noi, miercurea în București Mall Vitan.

În cadrul concertelor vom aborda toate genurile muzicale și vom invita artiști folk, pop, rock etc. din toate generatiile", conchide managerul BFM.



Studio între ascultători

"Cu microfoanele deschise îi așteptăm pe cei valoroși care vor să intre pe piața muzicală românească, în studioul amenajat în București Mall Vitan. Acolo vom înregistra emisiunea Music Hub by București FM, care va fi difuzată On Air duminica între orele 19-20. În fiecare ediție va fi invitat un aspirant sau un artist consacrat alături de un debutant, pentru că schimbul de experiență între generații și susținerea valorii și talentului artistic este parte din misiunea noastră. Vom continua seria evenimentelor muzicale realizate în București Mall Vitan. Vom avea un studio propriu în locația menționată, în care vom organiza evenimente, concursuri, emisiuni și vom putea interacționa direct cu publicul ascultător. Vom continua să realizăm propriile proiecte speciale (ex. 9scriitori din 9-a generație – o campanie de promovare a tinerilor scriitori, pe care o desfășurăm cu două săptamâni înainte de Târgul Internațional de Carte – Gaudeamus)", explică Mihaela Ioniță – redactor-șef BFm.